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Коттеджи в Ленинградской области, Россия

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3 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Колтушское городское поселение, Россия
Коттедж 5 комнат
Колтушское городское поселение, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/2
Продажа жилого дома в ДНП Манушкино, 20 км. от Санкт-Петербурга. Предложение для ценителей…
$296,429
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Коттедж 3 комнаты в Гатчина, Россия
Коттедж 3 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
Продается двухэтажный дом 2008 г.п. в Гатчине общей площадью 141,8 кв.м на участке 12 соток …
$193,586
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Коттедж 3 комнаты в Дубровка, Россия
Коттедж 3 комнаты
Дубровка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Свой ДОМ! Нева! Лес! От счастья жить в этом доме Вас отделяет один звонок! 25 км. от Санкт-…
$266,060
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