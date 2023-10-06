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Таунхаусы в Португалии
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66
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91 объект найдено
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Таунхаус 4 спальни
Португалия, Португалия
4
5
112 м²
Таунхаус с 4 спальнями, расположенный в центре города Фару, всего в нескольких минутах ходьб…
€530,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Campo de Ourique, Португалия
5
5
445 м²
5
Продажа здания, расположенного по адресу Rua Artilharia 1, nº5, в самом центре Лиссабона с у…
€1,85 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Carvoeiro, Португалия
4
2
97 м²
2
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ GOLDEN VISA 400K Этот проект расположен в Лагоа, в одном из главны…
€455,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален
Bensafrim, Португалия
5
3
221 м²
Вилла с 5 спальнями, расположенная в тихом районе и недалеко от города Лагос. Построенна…
€499,999
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
3
4
147 м²
В расширяющемся жилом районе в Мехилойра-Гранде мы находим эту виллу в начале строительства,…
€690,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
3
4
148 м²
В расширяющемся жилом районе в Мехилойра-Гранде мы находим эту виллу в начале строительства,…
€690,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Португалия, Португалия
3
2
105 м²
Откройте для себя свой новый таунхаус с 3 спальнями в Байрру-да-Петрогал, Бобадела! Этот д…
€390,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
2
143 м²
Двухуровневый дом с 2 спальнями площадью 143 кв.м., новый, с парковкой, садом площадью 27 кв…
€725,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Amoreira, Португалия
3
190 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el Rey …
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Португалия, Португалия
4
3
Вилла в современном стиле, построенная из высококачественных материалов, недалеко от центра …
€525,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Montenegro, Португалия
3
2
Вилла расположена на двух этажах. На первом этаже мы находим прихожую со шкафом, спальню, …
€595,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален
Montenegro, Португалия
5
5
Роскошь, качество, комфорт и изысканность, являются прилагательными этой замечательной виллы…
€1,05 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Montenegro, Португалия
3
2
Изготовленный из высококачественных материалов, он сочетает в себе роскошь с комфортом. Расп…
€645,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Лагос, Португалия
4
4
145 м²
Всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа Порту-де-Мош, всех основных услуг и достопримечат…
€610,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Nadadouro, Португалия
3
160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Quarteira, Португалия
3
265 м²
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
€1,90 млн
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Португалия, Португалия
2
2
140 м²
Расположенный в деревне Карвуэйру, этот роскошный туристический курорт с видом на море и пол…
€675,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Албуфейра, Португалия
2
148 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
€750,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Албуфейра, Португалия
3
3
180 м²
Вилла с 3 спальнями из высококачественных материалов, расположенная в частном кондоминиуме, …
€443,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Olhao, Португалия
2
110 м²
Таунхаус для реконструкции, в традиционном стиле, имплантированный на плоском участке площад…
€210,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
4
4
503 м²
Таунхаус с 4 спальнями - На продажу - Кашкайш, Португалия Роскошные удобства включают тренаж…
€2,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Loule, Португалия
3
3
192 м²
Расположенная в нескольких минутах от города Лоле, эта вилла находится в стадии строительств…
€690,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
3
4
153 м²
2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
€720,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Ferreiras, Португалия
2
3
131 м²
Фантастические отдельно стоящие дома с типологиями Т2 и Т3, с просторными площадями, предлаг…
€600,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
2
122 м²
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на залив и океан. Эти дома в самом це…
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
2
137 м²
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
3
217 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€750,000
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Таунхаус 3 спальни
Castro Marim, Португалия
3
2
€450,000
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Таунхаус 1 спальня
Португалия, Португалия
1
2
85 м²
€260,000
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Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
4
319 м²
€550,000
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