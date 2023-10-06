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Таунхаусы в Португалии

Алгарве
66
Loule
37
Quarteira
35
Castro Marim
13
Центральный регион
10
Cascais
4
Cascais e Estoril
4
Албуфейра
4
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91 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в Португалия, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 112 м²
Таунхаус с 4 спальнями, расположенный в центре города Фару, всего в нескольких минутах ходьб…
€530,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Campo de Ourique, Португалия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Campo de Ourique, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 5
Продажа здания, расположенного по адресу Rua Artilharia 1, nº5, в самом центре Лиссабона с у…
€1,85 млн
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Carvoeiro, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ GOLDEN VISA 400K Этот проект расположен в Лагоа, в одном из главны…
€455,000
Таунхаус 5 спален в Bensafrim, Португалия
Таунхаус 5 спален
Bensafrim, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Вилла с 5 спальнями, расположенная в тихом районе и недалеко от города Лагос. Построенна…
€499,999
Таунхаус 3 спальни в Mexilhoeira Grande, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 147 м²
В расширяющемся жилом районе в Мехилойра-Гранде мы находим эту виллу в начале строительства,…
€690,000
Таунхаус 3 спальни в Mexilhoeira Grande, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
В расширяющемся жилом районе в Мехилойра-Гранде мы находим эту виллу в начале строительства,…
€690,000
Таунхаус 3 спальни в Португалия, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Откройте для себя свой новый таунхаус с 3 спальнями в Байрру-да-Петрогал, Бобадела! Этот д…
€390,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Двухуровневый дом с 2 спальнями площадью 143 кв.м., новый, с парковкой, садом площадью 27 кв…
€725,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Amoreira, Португалия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Amoreira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el Rey …
€350,000
Таунхаус 4 спальни в Португалия, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Вилла в современном стиле, построенная из высококачественных материалов, недалеко от центра …
€525,000
Таунхаус 3 спальни в Montenegro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Montenegro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Вилла расположена на двух этажах. На первом этаже мы находим прихожую со шкафом, спальню, …
€595,000
Таунхаус 5 спален в Montenegro, Португалия
Таунхаус 5 спален
Montenegro, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Роскошь, качество, комфорт и изысканность, являются прилагательными этой замечательной виллы…
€1,05 млн
Таунхаус 3 спальни в Montenegro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Montenegro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Изготовленный из высококачественных материалов, он сочетает в себе роскошь с комфортом. Расп…
€645,000
Таунхаус 4 спальни в Лагос, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа Порту-де-Мош, всех основных услуг и достопримечат…
€610,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 265 м²
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
€1,90 млн
Таунхаус 2 спальни в Португалия, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Расположенный в деревне Карвуэйру, этот роскошный туристический курорт с видом на море и пол…
€675,000
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Албуфейра, Португалия
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Албуфейра, Португалия
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
€750,000
Таунхаус 3 спальни в Албуфейра, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Албуфейра, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Вилла с 3 спальнями из высококачественных материалов, расположенная в частном кондоминиуме, …
€443,000
Таунхаус 2 спальни в Olhao, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Таунхаус для реконструкции, в традиционном стиле, имплантированный на плоском участке площад…
€210,000
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cascais, Португалия
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 503 м²
Таунхаус с 4 спальнями - На продажу - Кашкайш, Португалия Роскошные удобства включают тренаж…
€2,50 млн
Таунхаус 3 спальни в Loule, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Расположенная в нескольких минутах от города Лоле, эта вилла находится в стадии строительств…
€690,000
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
€720,000
Таунхаус 2 спальни в Ferreiras, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Ferreiras, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Фантастические отдельно стоящие дома с типологиями Т2 и Т3, с просторными площадями, предлаг…
€600,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на  залив и океан. Эти дома в самом це…
€550,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
€550,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€750,000
Таунхаус 3 спальни в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Castro Marim, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
€450,000
Таунхаус 1 спальня в Португалия, Португалия
Таунхаус 1 спальня
Португалия, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€260,000
Таунхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 319 м²
€550,000

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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