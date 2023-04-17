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Купить квартиру в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
157 м²
€ 555,000
Квартира площадью 156,8 м2 в новостройке в Матозиньюше, в 2 минутах от моря и доступа к осно…
Квартира 2 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
127 м²
€ 350,000
Роскошная квартира 2 спальни в закрытом кондоминиуме с бассейном. Вид на океан, ра…
Квартира 2 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
122 м²
€ 600,000
Двухуровневая квартира с 2 спальнями на первой линии у океана в Matosinhos Sul.Это здан…

Параметры недвижимости в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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