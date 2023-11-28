ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Жилая
Matosinhos e Leca da Palmeira
Жильё в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
квартиры
18
Очистить
18 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
3
2
82 м²
Эта просторная квартира с 2 спальнями является частью нового комплекса, расположенного всего…
€425,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
5
4
210 м²
Эта просторная квартира c 4 спальнями, является частью нового комплекса, расположенного все…
€1,000,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
3
2
79 м²
Квартира с 2 спальнями в Матозиньюше, расположенная недалеко от центра города, с отличным до…
€199,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
2
70 м²
Квартира с 2 спальнями в Leça da Palmeira.Вид на Атлантический океан, качественное строител…
€249,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
2
132 м²
Квартира с 2 спальнями общей площадью 132 кв. м, балконом 26 кв. м, 1 парковочным местом и к…
€465,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
3
157 м²
Квартира площадью 156,8 м2 в новостройке в Матозиньюше, в 2 минутах от моря и доступа к осно…
€555,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
3
3
138 м²
2
Новая квартира с 2 спальнями в нескольких метрах от реки, расположенная в тихом, жилом район…
€500,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
2
60 м²
Совершенно новая квартира 2 спальни с общей площадью 60 кв.м., тремя балконами общей площадь…
€242,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
2
127 м²
Роскошная квартира 2 спальни в закрытом кондоминиуме с бассейном. Вид на океан, район Matosi…
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бытовой техникой, с видом на город
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
1
50 м²
Квартира с 1 спальней, площадью 50 кв.м., с видом на город, в новом комплексе в Foz do Douro…
€412,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
2
92 м²
Квартира 2 спальни площадью 92 м2 с террасой 9,70 м2 в 50 метрах от пляжа в Foz do Douro.Ко…
€450,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
2
173 м²
Новое культовое здание в Матозиньюше. Это будет новое символическое здание в историческом це…
€440,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
1
82 м²
Новое культовое здание в Матозиньюше. Это будет новое символическое здание в историческом це…
€270,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
2
122 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями на первой линии у океана в Matosinhos Sul.Это здание бы…
€600,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 3 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
3
3
244 м²
€679,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
4
4
352 м²
€1,25 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни с Spalni
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
4
4
448 м²
€1,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пентхаус 4 спальни с Spalni
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
4
4
301 м²
€799,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL