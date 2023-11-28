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Купить квартиру в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия

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18 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Эта просторная квартира с 2 спальнями является частью нового комплекса, расположенного всего…
€425,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Эта просторная квартира c 4 спальнями,  является частью нового комплекса, расположенного все…
€1,000,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Квартира с 2 спальнями в Матозиньюше, расположенная недалеко от центра города, с отличным до…
€199,900
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Квартира с 2 спальнями в  Leça da Palmeira.Вид на Атлантический океан, качественное строител…
€249,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Квартира с 2 спальнями общей площадью 132 кв. м, балконом 26 кв. м, 1 парковочным местом и к…
€465,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Квартира площадью 156,8 м2 в новостройке в Матозиньюше, в 2 минутах от моря и доступа к осно…
€555,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 2
Новая квартира с 2 спальнями в нескольких метрах от реки, расположенная в тихом, жилом район…
€500,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Совершенно новая квартира 2 спальни с общей площадью 60 кв.м., тремя балконами общей площадь…
€242,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Роскошная квартира 2 спальни в закрытом кондоминиуме с бассейном. Вид на океан, район Matosi…
€350,000
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с бытовой техникой, с видом на город в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бытовой техникой, с видом на город
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Квартира с 1 спальней, площадью 50 кв.м., с видом на город, в новом комплексе в Foz do Douro…
€412,500
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Квартира 2 спальни площадью 92 м2 с  террасой 9,70 м2 в 50 метрах от пляжа в Foz do Douro.Ко…
€450,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 173 м²
Новое культовое здание в Матозиньюше. Это будет новое символическое здание в историческом це…
€440,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Новое культовое здание в Матозиньюше. Это будет новое символическое здание в историческом це…
€270,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями на первой линии у океана в Matosinhos Sul.Это здание бы…
€600,000
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Пентхаус 3 спальни в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
€679,000
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Пентхаус 4 спальни в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 352 м²
€1,25 млн
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Пентхаус 4 спальни с Spalni в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 4 спальни с Spalni
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 448 м²
€1,20 млн
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Пентхаус 4 спальни с Spalni в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 4 спальни с Spalni
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 301 м²
€799,000
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Параметры недвижимости в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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