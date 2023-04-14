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Купить дом в Познань, Польша

Познань
32
35 объектов найдено
Дом 4 спальнив Познань, Польша
Дом 4 спальни
Познань, Польша
160 м²
€ 278,255
Дом 6 спаленв Познань, Польша
Дом 6 спален
Познань, Польша
278 м²
€ 377,477
Дом 3 спальнив Познань, Польша
Дом 3 спальни
Познань, Польша
74 м²
€ 161,776
Дом 3 спальнив Познань, Польша
Дом 3 спальни
Познань, Польша
127 м²
€ 226,271
Я рад представить вам предложение о продаже частного дома, построенного из кирпича в 1915 го…
Дом 4 спальнив Познань, Польша
Дом 4 спальни
Познань, Польша
175 м²
€ 323,552
Detached house with an area of 135m2, plus a basement with an area of ca 40m2, corner plot w…
Дом 8 спаленв Познань, Польша
Дом 8 спален
Познань, Польша
370 м²
€ 291,197
Доброе утро, на продажу мы предлагаем вам просторный таунхаус в Умултуве. Тихая и зеленая об…
Дом 5 спаленв Познань, Польша
Дом 5 спален
Познань, Польша
285 м²
€ 237,271
Предметом продажи является дом на одну семью с гаражным зданием –, расположенный на тихой ул…
Дом 6 спаленв Познань, Польша
Дом 6 спален
Познань, Польша
260 м²
€ 322,473
Отдельный дом в Зелинец площадью 229м2, 5 комнат, кухня со столовой, 2 ванные комнаты, шкаф,…
Дом 8 спаленв Познань, Польша
Дом 8 спален
Познань, Польша
250 м²
€ 534,939
Семейный, хорошо расположенный дом на продажу в Познани Подоланы. Идеально подходит для боль…
Дом 6 спаленв Познань, Польша
Дом 6 спален
Познань, Польша
205 м²
€ 139,990
Дом в террасных домах – экстремальный с самым большим угловым участком – пересечение ул. Он …
Дом 6 спаленв Познань, Польша
Дом 6 спален
Познань, Польша
186 м²
€ 334,337
Оригинальный, просторный отдельно стоящий дом, трехэтажный в верхнем районе Познани, Щепанку…
Дом 4 спальнив Познань, Польша
Дом 4 спальни
Познань, Польша
271 м²
€ 301,982
Дом 6 спаленв Познань, Польша
Дом 6 спален
Познань, Польша
220 м²
€ 236,193
Домв Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
500 м²
€ 841,235
Дом 5 спаленв Познань, Польша
Дом 5 спален
Познань, Польша
205 м²
€ 427,088
Дом 8 спаленв Познань, Польша
Дом 8 спален
Познань, Польша
431 м²
€ 539,253
Дом 6 спаленв Познань, Польша
Дом 6 спален
Познань, Польша
324 м²
€ 487,485
Я предлагаю на продажу отдельно стоящий дом на одну семью, расположенный в тихом и спокойном…
Дом 7 спаленв Познань, Польша
Дом 7 спален
Познань, Польша
254 м²
€ 300,903
Домв Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
250 м²
€ 754,954
Домв Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
189 м²
€ 364,535
ИНТЕЛЛЕКТ, НОВЫЙ ДОМ С ПОВЕРХНОСТЬЮ 189 м2 В СТРОИТЕЛЬСТВЕ БЛИСТЕРА ( СВЯЗАН С ШЕСТОЙ ТОЛЬКО…
Дом 6 спаленв Mechowo, Польша
Дом 6 спален
Mechowo, Польша
260 м²
€ 322,473
Домв Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
500 м²
€ 1,013,796
Solacz - самые престижные адреса в городе, два из них ( Grudzieniec 4 и Grudzianiec 6 ) могу…
Дом 8 спаленв Mechowo, Польша
Дом 8 спален
Mechowo, Польша
304 м²
€ 280,196
Если вы мечтаете жить в тихом и живописном месте вдали от шума и суеты и в то же время хорош…
Домв Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
407 м²
€ 323,336
Домв Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
377 м²
€ 431,187
Домв Mechowo, Польша
Дом
Mechowo, Польша
170 м²
€ 295,295
Домв Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
377 м²
€ 431,187
Дом 7 спаленв Познань, Польша
Дом 7 спален
Познань, Польша
368 м²
€ 701,029
Дом 9 спаленв Познань, Польша
Дом 9 спален
Познань, Польша
220 м²
€ 323,336
Дом 7 спаленв Познань, Польша
Дом 7 спален
Познань, Польша
368 м²
€ 636,319

Параметры недвижимости в Познань, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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