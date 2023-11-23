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Жильё в Легионовский повят, Польша

дома
4
5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты с балконом в Легионово, Польша
Квартира 4 комнаты с балконом
Легионово, Польша
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Этаж 1
€305,624
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Дом 4 комнаты с балконом в gmina Nieporet, Польша
Дом 4 комнаты с балконом
gmina Nieporet, Польша
Комнаты 4
Площадь 180 м²
€409,209
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Дом 3 комнаты в gmina Jablonna, Польша
Дом 3 комнаты
gmina Jablonna, Польша
Комнаты 3
Площадь 149 м²
€364,675
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Дом 7 комнат с балконом в gmina Nieporet, Польша
Дом 7 комнат с балконом
gmina Nieporet, Польша
Комнаты 7
Площадь 741 м²
€1,17 млн
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Дом 6 комнат с балконом в Wieliszew, Польша
Дом 6 комнат с балконом
Wieliszew, Польша
Комнаты 6
Площадь 622 м²
€984,562
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Параметры недвижимости в Легионовский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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