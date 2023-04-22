Дом 4 спальни Пясечно, Польша 5 Количество комнат 3 ванных комнат 190 м² Количество этажей 1

€ 407,059

Живописный одноэтажный дом с садом и джакузи на продажу в Варшаве, Piaseczno #12882 Зв…