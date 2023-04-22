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Дома в gmina Piaseczno, Польша

Пясечно
2
7 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Jozefoslaw, Польша
Таунхаус 3 спальни
Jozefoslaw, Польша
6 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м² Количество этажей 3
€ 136,940
Продается новый таунхаус в пригороде Варшавы Piaseczno, 3 этажа, 5/6 комнат Площадь 109,1…
Дом 4 спальни в Jozefoslaw, Польша
Дом 4 спальни
Jozefoslaw, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 109 м²
€ 150,252
Расположен в новом комплексе домов Cichej Łąki в Piaseczno (окрестности города Józefo…
Дом 4 спальни в Пясечно, Польша
Дом 4 спальни
Пясечно, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 190 м² Количество этажей 1
€ 407,059
Живописный одноэтажный дом с садом и джакузи на продажу в Варшаве, Piaseczno #12882 Зв…
Дом 9 комнат в Пясечно, Польша
Дом 9 комнат
Пясечно, Польша
9 Количество комнат 3 ванных комнат 296 м² Количество этажей 1
€ 601,286
Продаётся дом 296 кв.м 10 комнат пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Tadeusza Kościuszki В…
Дом 5 комнат в Jozefoslaw, Польша
Дом 5 комнат
Jozefoslaw, Польша
5 Количество комнат 134 м²
€ 231,339
Дом 5 комнат в Jozefoslaw, Польша
Дом 5 комнат
Jozefoslaw, Польша
5 Количество комнат 134 м²
€ 257,514
Дом 5 комнат в Gloskow, Польша
Дом 5 комнат
Gloskow, Польша
5 Количество комнат 250 м²
€ 302,010

Параметры недвижимости в gmina Piaseczno, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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