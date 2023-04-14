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Купить недвижимость в Венето, Италия

Peschiera del Garda
25
San Martino di Lupari
19
Верона
5
Bussolengo
2
Valeggio sul Mincio
2
Cerea
1
Conegliano
1
Favaro Veneto
1
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135 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Costermano sul Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Costermano sul Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 660,000
В Костермано-суль-Гарда, в эксклюзивном месте с панорамным видом, мы предлагаем к продаже во…
Вилла 10 спаленв Bardolino, Италия
Вилла 10 спален
Bardolino, Италия
16 Количество комнат 5 ванных комнат 451 м²
€ 1,890,000
Бардолино, одиночная вилла, построенная на участке 539 кв.м., окружена садом 317 кв. Отель р…
Квартира 2 спальнив Bardolino, Италия
Квартира 2 спальни
Bardolino, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 540,000
С видом на озеро в характерном центре Бардолино, мы предлагаем эту квартиру в уникальном мес…
Пентхаус 2 спальнив Caprino Veronese, Италия
Пентхаус 2 спальни
Caprino Veronese, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 295,000
В историческом центре Каприно-Веронезе, в двух шагах от парка с вековыми кедрами и величеств…
Квартира 5 спаленв Верона, Италия
Квартира 5 спален
Верона, Италия
9 Количество комнат 4 ванных комнат 500 м²
€ 4,500,000
Этот старинный особняк, расположенный в самом историческом центре знаменитого города Вероны,…
Квартира 3 спальнив Costermano sul Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Costermano sul Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 350,000
Прибл. В 350 м от озера и красивого старого центра города Гарда, это свойство является часть…
Квартира 2 спальнив Costermano sul Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Costermano sul Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 365,000
В контексте всего 4 единиц и частного сада, примерно в 5 минутах ходьбы от центра города Гар…
Вилла 8 спаленв Peschiera del Garda, Италия
Вилла 8 спален
Peschiera del Garda, Италия
13 Количество комнат 4 ванных комнат 310 м²
€ 1,100,000
Пескьера-дель-Гарда, Località Bassana, вилла со строительной площадкой на продажу. Земельн…
Квартира 2 спальнив Torri del Benaco, Италия
Квартира 2 спальни
Torri del Benaco, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 440,000
В местечке Пай, всего в трех километрах от Торри-дель-Бенако, в окружении зелени и абсолютно…
Вилла 17 спаленв Верона, Италия
Вилла 17 спален
Верона, Италия
24 Количество комнат 19 ванных комнат 31 000 м²
€ 9,000,000
Приятно представить это превосходство в сельском туризме, расположенном всего в 10 минутах о…
Вилла 14 спаленв Asolo, Италия
Вилла 14 спален
Asolo, Италия
20 Количество комнат 16 ванных комнат 1 222 м²
€ 9,000,000
Названный Кардуччи: «Город 100 горизонтов» Азоло возвышается на вершине холма, недалеко от В…
Вилла 7 спаленв Torri del Benaco, Италия
Вилла 7 спален
Torri del Benaco, Италия
9 Количество комнат 4 ванных комнат 353 м²
€ 1,980,000
В самом престижном районе Торри дель Бенако, в 300 метрах от центра, мы предлагаем отдельно …
Пентхаус 3 спальнив Malcesine, Италия
Пентхаус 3 спальни
Malcesine, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м²
€ 920,000
Мы предлагаем к продаже элегантный пентхаус, расположенный на третьем и последнем этаже здан…
Вилла 6 спаленв Conegliano, Италия
Вилла 6 спален
Conegliano, Италия
20 Количество комнат 1 670 м²
€ 7,000,000
Престижная и величественная венецианская вилла, построенная в XVII веке архитектором Лонгена…
Вилла 8 спаленв Mozzecane, Италия
Вилла 8 спален
Mozzecane, Италия
35 Количество комнат 12 ванных комнат 3 582 м²
€ 4,500,000
Вилла Vecelli Cavriani Ruffini - венецианская вилла, построенная в первой половине 18 века. …
Вилла 4 спальнив Caprino Veronese, Италия
Вилла 4 спальни
Caprino Veronese, Италия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 520 м²
€ 1,350,000
В спокойном районе, недалеко от озера, всего в 5 км от Гарды, мы предлагаем к продаже этот о…
Вилла 2 спальнив Porto, Италия
Вилла 2 спальни
Porto, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м²
€ 1,150,000
Мы предлагаем к продаже виллу в отличном состоянии, с захватывающим видом и расположенную ме…
Вилла 26 комнатв Cerea, Италия
Вилла 26 комнат
Cerea, Италия
26 Количество комнат 3 ванных комнат 2 300 м²
€ 4,000,000
Очаровательный комплекс недвижимости, расположенный недалеко от Вероны, включает в себя: Ве…
Вилла 6 спаленв Caprino Veronese, Италия
Вилла 6 спален
Caprino Veronese, Италия
15 Количество комнат 4 ванных комнат 624 м²
€ 1,450,000
Эксклюзивная вилла, построеннаяым стилем, вилла в стиле Libery, построенная с уникальным и …
Дом 12 спаленв Marghera, Италия
Дом 12 спален
Marghera, Италия
2 200 м²
Цена по запросу
ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА (ВЕНЕТО) // 16 ВЕК // ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 2200 КВ М // 12 СПАЛЕН // 12 ВАННЫХ …
Вилла 4 спальнив Torri del Benaco, Италия
Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 600 м²
€ 1,600,000
В жилом районе городка Гарда, удобно расположенном рядом со всей инфраструктурой, в очень сп…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 65 м²
€ 275,000
GH-SV00083. Отремонтированная квартира с видом на озероВ Сан-Бенедетто-ди-Лугана, всего в 15…
Вилла 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 136 м²
€ 400,000
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
Вилла 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 110 м²
€ 340,000
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
Квартира 2 спальнив Magugnano, Италия
Квартира 2 спальни
Magugnano, Италия
3 Количество комнат 90 м²
€ 400,000
GH-SB304-2. Апартаменты с видом на озероКвартира на втором этаже здания, состоящего всего из…
Квартира 3 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4 Количество комнат 170 м²
€ 430,000
GA-V001303. НОВАЯ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ В В PESCHIERA DEL GARDAРасположе…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 130 м²
€ 450,000
GA-V001289. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА В PESCHIERA DEL GARDAРасположенная в новом районе деревни …
Квартира 3 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Peschiera del Garda, Италия
4 Количество комнат 100 м²
€ 245,000
GA-V001372. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 100 м²
€ 240,000
GA-V001373. Трехкомнатная квартира в комплексе с бассейном в Пескьера-дель-ГардаРасположенн…
Квартира 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 99 м²
€ 325,000
GA-V001414. Новая трехкомнатная квартира с террасой и солярием в Пескьера-дель-ГардаПредла…

Параметры недвижимости в Венето, Италия

с видом на горы
с видом на море
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с видом на озеро
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