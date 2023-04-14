Купить вилла в Лигурия, Италия

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147 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
San Bartolomeo al Mare, Италия
5 Количество комнат
260 м²
€ 750,000
LH-6V39. Квартира в продаже в Сан-Бартоломео-аль-МареКупить виллу - каменный дом с новым рем…
Вилла 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
112 м²
€ 259,000
LH-5T12. Вилла в продаже в городе Бордигера. ЛигурияИсторическая недвижимость Италии, Лигури…
Вилла 2 спальни
Civezza, Италия
3 Количество комнат
130 м²
€ 220,000
LH-6Q01. Вилла в продаже в Чивецце. ЛигурияКупить таунхаус с террасой и видом на море в Итал…
Вилла 2 спальни
Oliveto, Италия
3 Количество комнат
152 м²
€ 590,000
LH-6V14. Вилла в продаже в городе Империя. ЛигурияПродажа виллы с новым ремонтом и видом на …
Вилла 5 спален
Oliveto, Италия
6 Количество комнат
334 м²
€ 2,500,000
LH-6V38. Вилла в продаже в городе Империя. ЛигурияПродажа элитной недвижимости - виллы с бас…
Вилла 2 спальни
Oliveto, Италия
3 Количество комнат
96 м²
€ 165,000
LH-6V48. Недорогие виллы в Италии, Лигурия, ИмперияВ одной из фракций города Империя - Понте…
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат
€ 2,200,000
DH-964. Вилла Алассио ИталияВилла разделена на два отдельных дома полностью автономных . Каж…
Вилла 4 спальни
Алассио, Италия
5 Количество комнат
350 м²
€ 2,800,000
DH-350. Вилла Алассио Италия 350м2Максимум privacy , большой участок, бассейн, просторная па…
Вилла 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4 Количество комнат
141 м²
€ 300,000
LH-2V40. Вилла в продаже в Сан-PемоДом с видом на море в продаже в Сан-Ремо, Лигурия, Итали…
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5 Количество комнат
216 м²
€ 580,000
KK-2V15. Вилла с видом на море в Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВ престижном резиденциальном район…
Вилла 3 спальни
Империя, Италия
4 Количество комнат
162 м²
€ 450,000
KK-6V17. Вилла с видом на море в продаже в Италии, регион Западная ЛигурияВ нескольких килом…
Вилла 5 спален
Империя, Италия
6 Количество комнат
274 м²
€ 470,000
KK-6V55. Продается один блок современной дуплекс-виллы с бассейномВ районе очаровательного г…
Вилла 3 спальни
Империя, Италия
4 Количество комнат
187 м²
€ 550,000
KK-. Лигурийский загородный дом с бассейномВилла Ирис построенная в 2005г - лигурийский заго…
Вилла 2 спальни
Кампороссо, Италия
3 Количество комнат
100 м²
€ 455,000
LH-5V06. Вилла в Вентимилья. Сан РемоВилла с видом на море на побережье Италии, Лигурия, Вен…
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
800 м²
€ 15,000,000
LH-3V39. Элитная недвижимость в Лигурии — историческая вилла в БордигереНа панорамной возвыш…
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат
250 м²
€ 2,300,000
AS-VF-782. Новая вилла на первом холме Алассио, с захватывающим видом на море.Эта вилла нахо…
Вилла 4 спальни
Бордигера, Италия
5 Количество комнат
284 м²
€ 2,800,000
KK-3v32. Вилла на продажу в Бордигере Вилла в Бордигере над улицей Via Romana , отделка кач…
Вилла 3 спальни
Кампороссо, Италия
4 Количество комнат
160 м²
€ 375,000
KK-. Продается вилла 160квм на 2х уровняхв 6 км на авто от моря в городке CAMPOROSSO , что м…
Вилла 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4 Количество комнат
600 м²
€ 3,500,000
DH-689. Вилла в Сан-Ремо. Лигурия. ИталияСрочная продажа виллы в Сан-Ремо. Находится на перв…
Вилла 5 спален
Costarainera, Италия
6 Количество комнат
800 м²
€ 5,000,000
DH-325. Вилла в городе Чипресса. ЛигурияКомнат:15 Спален:8 Ванных:8 Вид из окон:вид на море/…
Вилла 5 спален
Lerici, Италия
6 Количество комнат
240 м²
€ 7,000,000
SIR-150515-2. Вилла с садом в городе Леричи Средиземноморский сад более 7000 кв. метров окру…
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
6 Количество комнат
330 м²
€ 2,000,000
AL-105. Историческая вилла в Сан-РемоИсторическая вилла в городе Сан-Ремо, всего в 100 метра…
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
6 Количество комнат
400 м²
€ 1,600,000
VB-Lig1. Уникальная каменная вилла в Сан-РемоРасположена в 1,5 км от пляжа и центра Сан-Ремо…
Вилла 5 спален
Савона, Италия
6 Количество комнат
2 000 м²
€ 2,100,000
AL-147. Историческая вилла в СавонеИсторическая вилла в Империи, памятник искусства, общей п…
Вилла 4 спальни
Bergeggi, Италия
5 Количество комнат
€ 2,900,000
AL-116. Уникальная вилла класса "Премиум" в городе Берджеджи Уникальная вилла класса "Премиу…
Вилла 5 спален
Империя, Италия
6 Количество комнат
430 м²
€ 3,700,000
AS-VA-113. Вилла в современном стиле в ИмперииЭта вилла в современном стиле имеет уникальное…
Вилла
Dolcedo, Италия
400 м²
€ 1,800,000
AS-VA-49. Стильная вилла в ИмперииЭта стильная вилла расположена в романтичном средневековом…
Вилла 3 спальни
Garlenda, Италия
4 Количество комнат
450 м²
€ 2,500,000
AS-VM-9. Вилла в непосредственной близости к Гольф-Клубу ГарлендыЭта великолепная вилла нахо…
Вилла 2 спальни
Андора, Италия
3 Количество комнат
160 м²
€ 2,300,000
AS-VA-241. Вилла на холмах города АндораВилла на трёх уровнях с бассейном, захватывающим вид…
Вилла 3 спальни
Лоано, Италия
4 Количество комнат
270 м²
€ 1,550,000
AS-VAH-180. Вилла в Лоано с видом на мореВилла находится в городе Лоано, на возвышенном мест…
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