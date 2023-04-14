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Купить дом в Абруццо, Италия

Giulianova
7
Tortoreto
6
Martinsicuro
3
Pineto
3
Loreto Aprutino
2
Пескара
2
Терамо
2
Francavilla al Mare
1
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65 объектов найдено
Вилла 18 комнатв Пескара, Италия
Вилла 18 комнат
Пескара, Италия
18 Количество комнат 600 м²
Цена по запросу
Лот 2000 квадратных метров для жилого использования завершен урбанизация Работы Максимальный…
Таунхаус 9 комнатв Colonnella, Италия
Таунхаус 9 комнат
Colonnella, Италия
9 Количество комнат 180 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Домв Tortoreto, Италия
Дом
Tortoreto, Италия
1 500 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Таунхаус 11 комнатв Giulianova, Италия
Таунхаус 11 комнат
Giulianova, Италия
11 Количество комнат 350 м²
Цена по запросу
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Домв Монтесильвано, Италия
Дом
Монтесильвано, Италия
6 000 м²
Цена по запросу
Участок на берегу моря площадью 6000 квадратных метров, из которых 2000 2000 жилых и 2000 ко…
Домв Colonnella, Италия
Дом
Colonnella, Италия
200 000 м²
Цена по запросу
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Домв San Vito Chietino, Италия
Дом
San Vito Chietino, Италия
6 000 м²
Цена по запросу
78 кв.м. квартира с отдельным входом на первом этаже с широким видом на море. Две спальни, г…
Дом 11 комнатв Pianura Vomano, Италия
Дом 11 комнат
Pianura Vomano, Италия
11 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
Строящиеся квартиры ( будут персонализированы внутри ) различных размеров от 62 до 76 кв.м. …
Дом 9 комнатв Loreto Aprutino, Италия
Дом 9 комнат
Loreto Aprutino, Италия
9 Количество комнат 210 м²
Цена по запросу
Отдельно стоящий дом в довольно хорошем состоянии со всеми услугами аксессуаров 45 кв.м. С в…
Вилла 2 спальнив Campli, Италия
Вилла 2 спальни
Campli, Италия
3 Количество комнат 70 м²
€ 135,000
EC-290119. Город Кампли, дом площадью 70 кв.мГород Кампли, предлагается на продажу дом площа…
Вилла 2 спальнив Collecorvino, Италия
Вилла 2 спальни
Collecorvino, Италия
3 Количество комнат
€ 150,000
EC-260119. Прекрасный отдельно стоящий домВ живописном районе недалеко от города читта сант-…
Вилла 3 спальнив Francavilla al Mare, Италия
Вилла 3 спальни
Francavilla al Mare, Италия
4 Количество комнат
€ 1,700,000
РО-171016. Прекрасная вилла Александра в самом сердце ИталииУникальное предложение на рынке …
Виллав Pietraferrazzana, Италия
Вилла
Pietraferrazzana, Италия
430 м²
€ 180,000
ARH-180220-3. Вилла на стадии строительства в КолледимеццоЦена снижена до 180 000 евро Необ…
Вилла 3 спальнив Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
4 Количество комнат 190 м²
€ 330,000
EC-. Вилла в городе ПинетоВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км от моря, в жилом …
Вилла 5 спаленв Pianura Vomano, Италия
Вилла 5 спален
Pianura Vomano, Италия
6 Количество комнат 280 м²
€ 299,000
IT-060718. Эксклюзивная вилла с видом на море. Около г. АтриЭксклюзивная вилла с видом на мо…
Вилла 2 спальнив Picciano, Италия
Вилла 2 спальни
Picciano, Италия
3 Количество комнат
€ 145,000
IT-060718-3. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноДвухэта…
Вилла 4 спальнив Giulianova, Италия
Вилла 4 спальни
Giulianova, Италия
5 Количество комнат 520 м²
€ 700,000
ARH-180220-1. Палаццо в историческом центре города с чудесным видом на мореПалаццо в историч…
Вилла 5 спаленв Giulianova, Италия
Вилла 5 спален
Giulianova, Италия
6 Количество комнат 450 м²
€ 720,000
IT-200618. Вилла в историческом центре города, с чудесным видом на мореПродается целый дом в…
Виллав Giulianova, Италия
Вилла
Giulianova, Италия
500 м²
€ 3,000,000
BG-AH09U . Классическая вилла в GiulianovaЭлегантная вилла в классическом стиле, расположена…
Вилла 3 спальнив Martinsicuro, Италия
Вилла 3 спальни
Martinsicuro, Италия
4 Количество комнат 230 м²
€ 330,000
EC-. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла, площадью около …
Вилла 5 спаленв Villa Rosa, Италия
Вилла 5 спален
Villa Rosa, Италия
6 Количество комнат 300 м²
€ 2,200,000
BG-H112 . Частная вилла с садом, Альба-АдриатикаЧастная вилла на берегу моря в Альба Адриати…
Вилла 5 спаленв Corropoli, Италия
Вилла 5 спален
Corropoli, Италия
6 Количество комнат 800 м²
€ 1,500,000
BG-V801 . Частная вилла в классическом стиле в Сан-ОмероЧастная вилла в классическом стиле, …
Вилла 3 спальнив Mosciano Sant Angelo, Италия
Вилла 3 спальни
Mosciano Sant Angelo, Италия
4 Количество комнат 230 м²
€ 220,000
IT-. Продается двухэтажный дом площадью 230 квПродается двухэтажный дом площадью 230 квадрат…
Вилла 5 спаленв Pietraferrazzana, Италия
Вилла 5 спален
Pietraferrazzana, Италия
6 Количество комнат 617 м²
€ 100,000
ARH-060718-5. Дом с садом в средневековом городе с видом на горы и озероЦена снижена до 100 …
Вилла 3 спальнив Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
4 Количество комнат 190 м²
€ 330,000
EC-181219-7. Вилла с прекрасным видом на мореВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км…
Вилла 3 спальнив Pietraferrazzana, Италия
Вилла 3 спальни
Pietraferrazzana, Италия
4 Количество комнат 240 м²
€ 220,000
IT-060718-4. Продается вилла на озере di Bomba с большим участком землиABRUZZO  COLLEDE…
Вилла 3 спальнив Collecorvino, Италия
Вилла 3 спальни
Collecorvino, Италия
4 Количество комнат 180 м²
€ 215,000
EC-181219-6. Таунхаус в городе КоллекорвиноВ тихом и жилом районе не далеко от г. Коллекорви…
Вилла 4 спальнив Collecorvino, Италия
Вилла 4 спальни
Collecorvino, Италия
5 Количество комнат 380 м²
€ 670,000
PO-040516. Великолепная вилла в Коллекорвино, Пескара, АбруццоВеликолепная вилла спроектиров…
Вилла 3 спальнив Giulianova, Италия
Вилла 3 спальни
Giulianova, Италия
4 Количество комнат 240 м²
€ 550,000
EC-181219-2. Таунхаус дуплекс в городе ДжульяноваВ самом престижном районе города Джульянова…
Вилла 3 спальнив Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
4 Количество комнат 190 м²
€ 330,000
EC-130218. Вилла в городе Пинето. Абруццо. ИталияПредлагаем на продажу дом в городе Пинето, …

Параметры недвижимости в Абруццо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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