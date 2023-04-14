Купить недвижимость в Абруццо, Италия

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Италия
Абруццо
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116 объектов найдено
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Квартира 8 спален
Терамо, Италия
18 Количество комнат
400 м²
1/3 Этаж
€ 500,000
Чивителла-дель-Тронто (Абруццо) // 400 кв.м. // 18 комнат // 5 спален // 3.500 кв.м. Общий с…
Вилла 18 комнат
Пескара, Италия
18 Количество комнат
600 м²
Цена по запросу
Лот 2000 квадратных метров для жилого использования завершен урбанизация Работы Максимальный…
Дом
Tortoreto, Италия
1 500 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Таунхаус 9 комнат
Colonnella, Италия
9 Количество комнат
180 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Дом
Монтесильвано, Италия
6 000 м²
Цена по запросу
Участок на берегу моря площадью 6000 квадратных метров, из которых 2000 2000 жилых и 2000 ко…
Таунхаус 11 комнат
Giulianova, Италия
11 Количество комнат
350 м²
Цена по запросу
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Дом
Colonnella, Италия
200 000 м²
Цена по запросу
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Дом
San Vito Chietino, Италия
6 000 м²
Цена по запросу
78 кв.м. квартира с отдельным входом на первом этаже с широким видом на море. Две спальни, г…
Дом 11 комнат
Pianura Vomano, Италия
11 Количество комнат
300 м²
Цена по запросу
Строящиеся квартиры ( будут персонализированы внутри ) различных размеров от 62 до 76 кв.м. …
Дом 9 комнат
Loreto Aprutino, Италия
9 Количество комнат
210 м²
Цена по запросу
Отдельно стоящий дом в довольно хорошем состоянии со всеми услугами аксессуаров 45 кв.м. С в…
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
3 Количество комнат
€ 115,000
ЕС-141019-2. Мансардная квартира в Альба-АдриатикеМансардная квартира в Альба-Адриатике. рас…
Квартира 1 спальня
Alba Adriatica, Италия
2 Количество комнат
50 м²
€ 115,000
ЕС-141019-4. Квартира в Альба АдриатикаКвартира на продажу в Альба Адриатика в готовом состо…
Квартира 1 спальня
Tortoreto Lido, Италия
2 Количество комнат
50 м²
€ 115,000
ЕС-141019-5. Квартира в Торторето-ЛидоКвартира для продажи в Торторето-Лидо всего в 400 метр…
Квартира 2 спальни
Corropoli, Италия
3 Количество комнат
85 м²
€ 107,000
ЕС-141019-3. Квартира в недавно построенном доме в г. КоррополиКвартира для продажи в недавн…
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
3 Количество комнат
65 м²
€ 125,000
ЕС-141019. Апартамент в г. Альба Адриатика - 250м от моряАпартамент в г. Альба Адриатика - 2…
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3 Количество комнат
120 м²
€ 115,000
ЕС-141019-1. Просторный апартамент площадью 120 кв.м.В живописном регионе Абруццо (одним из …
Вилла 2 спальни
Campli, Италия
3 Количество комнат
70 м²
€ 135,000
EC-290119. Город Кампли, дом площадью 70 кв.мГород Кампли, предлагается на продажу дом площа…
Вилла 2 спальни
Collecorvino, Италия
3 Количество комнат
€ 150,000
EC-260119. Прекрасный отдельно стоящий домВ живописном районе недалеко от города читта сант-…
Квартира 3 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
4 Количество комнат
€ 195,000
EC-. Предлагаем для продажи квартиру площадью 120 кв. м., недавно отремонтированнаяПредлагае…
Квартира 3 спальни
Pineto, Италия
4 Количество комнат
78 м²
€ 270,000
РО-111016. Новая квартира в элитном комплексе в 5 минутах от моря в ПинеттоНовая квартира в …
Вилла
Pietraferrazzana, Италия
430 м²
€ 180,000
ARH-180220-3. Вилла на стадии строительства в КолледимеццоЦена снижена до 180 000 евро Необ…
Вилла 3 спальни
Francavilla al Mare, Италия
4 Количество комнат
€ 1,700,000
РО-171016. Прекрасная вилла Александра в самом сердце ИталииУникальное предложение на рынке …
Квартира 3 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
4 Количество комнат
130 м²
€ 215,000
УС-. Апартамент в изысканном и престижном жилом комплексеВ изысканном и престижном жилом ком…
Квартира 2 спальни
Citta Sant Angelo, Италия
3 Количество комнат
95 м²
€ 174,000
EC-. Престижный жилой комплекс в 500 м от моряВ городе Монтесильвано, провинция Пескара, в р…
Квартира 1 спальня
Citta Sant Angelo, Италия
2 Количество комнат
50 м²
€ 90,000
EC-. Предлагаем на продажу уютную квартиру площадью 50 кв.мВ г. Монтесильвано, в 3 км от мор…
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3 Количество комнат
120 м²
€ 115,000
EC-. Аренда просторного апартамента площадью 120 кв.мВ живописном регионе Абруццо (одним из …
Квартира 3 спальни
Tortoreto, Италия
4 Количество комнат
140 м²
€ 490,000
EC-. Элитный апартамент на продажу в г. ТорторетоЭлитный апартамент на продажу в г. Торторет…
Квартира 2 спальни
Colonnella, Италия
3 Количество комнат
67 м²
€ 230,000
EC-. Апартамент всего в 80м от моряАпартамент находится всего в 80м от моря, расположена на …
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
4 Количество комнат
190 м²
€ 330,000
EC-. Вилла в городе ПинетоВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км от моря, в жилом …
Квартира 2 спальни
Roseto degli Abruzzi, Италия
3 Количество комнат
60 м²
€ 200,000
EC-153. Апартамент с видом на море в городе Розето Дель Абруцци Предлагаем великолепный апар…
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Параметры недвижимости в Абруццо, Италия
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