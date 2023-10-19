ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Индонезия
Квартиры
Квартиры в Индонезия
Бали
112
West Nusa Tenggara
93
Денпасар
13
Canggu
7
Ungasan
5
Kerobokan
4
Seminyak
4
Benoa
3
Nusa Dua
3
Матарам
3
Показать больше
Показать меньше
Квартира
Очистить
236 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Tibubeneng, Индонезия
1
1
81 м²
2/4
Премиум апартаменты на Бали вблизи океана Уникальный проект для жизни и инвестиций, не имею…
€300,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Tibubeneng, Индонезия
1
1
81 м²
2/4
Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Чангу в 500 метрах о…
€246,727
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с террасой, с садом
Jelantik, Индонезия
2
48 м²
3
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Бали, Индонезия Двухуровневые ло…
€118,776
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Canggu, Индонезия
2
55 м²
12
Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия Первоклассный жи…
€179,107
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
2
78 м²
2
Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Бали, Индонезия Предлагае…
€283,053
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
3
101 м²
2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Бали, Индонезия Предлагается таунха…
€293,466
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Бали, Индонезия
3
162 м²
5
Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия Самый длин…
€612,736
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Bangkiang Sidem, Индонезия
3
101 м²
2
Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия Предлагаются апартамен…
€199,958
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Бали, Индонезия
2
50 м²
1
Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляж…
€169,681
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Canggu, Индонезия
3
101 м²
2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бали, Индонезия Предлагается таунх…
€338,752
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
3
127 м²
2
Двухуровневые таунхаусы с бассейнами для получения высокой доходности в Чангу, Бадунг, Индон…
€301,113
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Nusa Dua, Индонезия
3
123 м²
4
Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Южной Куте, Бали, Индонез…
€312,404
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
1
1
45 м²
1/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€140,445
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
1
1
35 м²
2/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€113,874
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
2
1
26 м²
3/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€85,406
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
2
2
69 м²
Дизайнерские апартаменты с 2 спальнями и 2 ванными комнатами на берегу моря в комплексе, рас…
€203,000
3
Рекомендовать
1
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
3
3
116 м²
Дизайнерские апартаменты премиум-класса с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в комплексе, рас…
€338,000
4
Рекомендовать
1
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
1
1
60 м²
Дизайнерские апартаменты с 1 спальней и видом на горы в комплексе, расположенном в самом сер…
€176,000
4
Рекомендовать
2
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
1
1
45 м²
Дизайнерские апартаменты с 1 спальней и видом на горы в комплексе, расположенном в самом сер…
€133,000
4
Рекомендовать
2
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
1
1
33 м²
Дизайнерские апартаменты с 1 спальней в комплексе, расположенном в самом сердце острова Ломб…
€92,000
4
Рекомендовать
2
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Apuan, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Элит…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Apuan, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Кв…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Apuan, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Кв…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Apuan, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Кв…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Apuan, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Кв…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира
Apuan, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Кв…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира
Apuan, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Кв…
Цена по запросу
Рекомендовать
Студия
Apuan, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! TH…
Цена по запросу
Рекомендовать
Студия
Apuan, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! TH…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Apuan, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Пр…
Цена по запросу
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
8
Типы недвижимости в Индонезия
пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные
Параметры недвижимости в Индонезия
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL