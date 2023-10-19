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Квартиры в Индонезия

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236 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Tibubeneng, Индонезия
VIP
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Tibubeneng, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/4
Премиум апартаменты на Бали вблизи океана Уникальный проект для жизни и инвестиций, не имею…
€300,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Tibubeneng, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/4
Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Чангу в 500 метрах о…
€246,727
Квартира 1 спальня с мебелью, с террасой, с садом в Jelantik, Индонезия
Квартира 1 спальня с мебелью, с террасой, с садом
Jelantik, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Бали, Индонезия Двухуровневые ло…
€118,776
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 12
Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия Первоклассный жи…
€179,107
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Бали, Индонезия Предлагае…
€283,053
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Бали, Индонезия Предлагается таунха…
€293,466
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Бали, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 5
Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия Самый длин…
€612,736
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Bangkiang Sidem, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Bangkiang Sidem, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия Предлагаются апартамен…
€199,958
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляж…
€169,681
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с садом в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бали, Индонезия Предлагается таунх…
€338,752
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые таунхаусы с бассейнами для получения высокой доходности в Чангу, Бадунг, Индон…
€301,113
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Nusa Dua, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Южной Куте, Бали, Индонез…
€312,404
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€140,445
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€113,874
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€85,406
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Дизайнерские апартаменты с 2 спальнями и 2 ванными комнатами на берегу моря в комплексе, рас…
€203,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Дизайнерские апартаменты премиум-класса с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в комплексе, рас…
€338,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Дизайнерские апартаменты с 1 спальней и видом на горы в комплексе, расположенном в самом сер…
€176,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Дизайнерские апартаменты с 1 спальней и видом на горы в комплексе, расположенном в самом сер…
€133,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Дизайнерские апартаменты с 1 спальней в комплексе, расположенном в самом сердце острова Ломб…
€92,000
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Apuan, Индонезия
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Apuan, Индонезия
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Apuan, Индонезия
Квартира с видом на море, с видом на горы
Apuan, Индонезия
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Apuan, Индонезия
Квартира с видом на море, с видом на горы
Apuan, Индонезия
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Apuan, Индонезия
Квартира с видом на море, с видом на горы
Apuan, Индонезия
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Apuan, Индонезия
Квартира с видом на море, с видом на горы
Apuan, Индонезия
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Цена по запросу
Квартира в Apuan, Индонезия
Квартира
Apuan, Индонезия
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Цена по запросу
Квартира в Apuan, Индонезия
Квартира
Apuan, Индонезия
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Цена по запросу
Студия в Apuan, Индонезия
Студия
Apuan, Индонезия
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Цена по запросу
Студия в Apuan, Индонезия
Студия
Apuan, Индонезия
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Apuan, Индонезия
Квартира с видом на море, с видом на горы
Apuan, Индонезия
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Цена по запросу

Типы недвижимости в Индонезия

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