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Купить таунхаус с видом на море в Ставрос, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Milies, Греция
Таунхаус 3 спальни
Milies, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
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