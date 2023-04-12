Купить коттедж в Афинах, Греция

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Коттедж 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
217 м²
€ 450,000
Nea Penteli north of Athens floor maisonette of 217sq.m. 2nd-3rd floor in very good conditio…
Коттедж 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
104 м²
€ 180,000
Ano Kypseli near the center of Athens, maisonette of 104 sq.m. 3rd - 4th floor in very good …
Коттедж 1 спальня
Афины, Греция
1 ванных комнат
48 м²
€ 75,000
For Sale -- Residential Detached house -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - Kentro 48 Sq.m., …
Коттедж 4 комнаты
Като-Сулион, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью
Коттедж 3 спальни
alimos, Греция
2 ванных комнат
200 м²
€ 1,050,000
Alimos Pani hill, south of Athens, maisonette of 200 sq.m. 2-level 3rd-4th floor in excellen…
Коттедж 5 спален
Афины, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 6 комнат
Thymari, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 336 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью
Коттедж 5 комнат
Афины, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 199 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
Коттедж 4 комнаты
Афины, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 765,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
Коттедж 4 комнаты
Афины, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 124 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
Коттедж 1 комната
Кими, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 665,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Коттедж 5 комнат
Спеце, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Коттедж 5 комнат
Artemida, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на …
Коттедж 1 комната
Ано Потамия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 212 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 3 комнаты
Thoriko, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 55 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью. К н…
Коттедж 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
70 м²
€ 110,000
Messinia county Lefktro srea, Tseria village, detached house 70 sq.m. 1st floor with unlimit…
Коттедж 5 спален
Афины, Греция
1 ванных комнат
300 м²
€ 340,000
For Sale -- Residential Detached house -- East Attica: Agios Stefanos - 300 Sq.m., 5 Bedroo…
Коттедж 4 спальни
Афины, Греция
400 м²
€ 810,000
Agios Stefanos north of Athens hill of Muson area: detached house of 400sq.m. of excellent c…
Коттедж 1 спальня
Афины, Греция
1 ванных комнат
60 м²
€ 150,000
For Sale -- Residential Detached house -- Athens Center: Athens - Kypseli 60 Sq.m., Ground …
Коттедж 1 спальня
Афины, Греция
1 ванных комнат
60 м²
€ 180,000
Voula south of Athens, Dikigorika area, house of 60sq.m. on a plot of 700 sq.m. ground floor…
Коттедж 2 спальни
Лаврион, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из …
Коттедж 2 спальни
Kaki Thalassa, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 295,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 5 спален
Афины, Греция
3 ванных комнат
232 м²
€ 400,000
For Sale -- Residential Detached house -- Piraias: Korydallos 232 Sq.m., 5 Bedrooms, 3 Bath…
Коттедж 3 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
150 м²
€ 1,500,000
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Glyfada - Kentro 85 Sq.m., 2 Bedrooms, …
Коттедж 4 спальни
Афины, Греция
3 ванных комнат
260 м²
€ 1,200,000
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Glyfada - Kolymvitirio 260 Sq.m., 4 Bed…
Коттедж 1 комната
Varnavas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 580,000
Продается объект на стадии строительстваплощадью211кв.м . На цоколеплощадью 138,88 кв.м .рас…
Коттедж 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 285,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 1 спальня
Афины, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 56 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 3 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
350 м²
€ 330,000
For Sale -- Residential Detached house -- East Attica: Gerakas 350 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
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