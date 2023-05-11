Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Студии

Квартиры-студии в периферийная единица Арголида, Греция

Студия В архив
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Municipality of Nafplio, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в периферийная единица Арголида, Греция

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти