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Жильё в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

Municipality of Nafpaktia
7
Municipality of Aktio and Vonitsa
4
Municipality of Mesolongi
4
Municipal Unit of Anaktorio
3
Vonitsa
3
Municipal Unit of Iera Poli Messologhiou
2
Municipal Unit of Nafpaktos
2
Лехена
2
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17 объектов найдено
Вилла 1 комната в plagia, Греция
Вилла 1 комната
plagia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается вилла площадью 103 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на море, на горы, на лес.…
Квартира 1 спальня в ano koudouni, Греция
Квартира 1 спальня
ano koudouni, Греция
1 ванных комнат 3 Этаж
€ 72,000
Ano Poli ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 …
Таунхаус 3 спальни в ano koudouni, Греция
Таунхаус 3 спальни
ano koudouni, Греция
2 ванных комнат 2 Этаж
€ 129,000
Ano Poli ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 116 m2, , Хорош…
Вилла 1 комната в периферия Западная Греция, Греция
Вилла 1 комната
периферия Западная Греция, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
Квартира 2 спальни в Vonitsa, Греция
Квартира 2 спальни
Vonitsa, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается квартира площадью 80 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на первом эта…
Коттедж 4 спальни в Лехена, Греция
Коттедж 4 спальни
Лехена, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Вилла 4 спальни в Municipality of Nafpaktia, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Nafpaktia, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
Таунхаус 1 комната в ano platanites, Греция
Таунхаус 1 комната
ano platanites, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Таунхаус расположен в районе Като Платанитис, муниципалитета города Нафпактос. Таунхаус нахо…
Коттедж 2 спальни в Municipality of Agrinio, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Agrinio, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 72 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…
Таунхаус 3 спальни в ano platanites, Греция
Таунхаус 3 спальни
ano platanites, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Коттедж 4 спальни в makyneia, Греция
Коттедж 4 спальни
makyneia, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3…
Вилла 4 спальни в ano platanites, Греция
Вилла 4 спальни
ano platanites, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Таунхаус 3 спальни в ano platanites, Греция
Таунхаус 3 спальни
ano platanites, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Коттедж 1 комната в Vonitsa, Греция
Коттедж 1 комната
Vonitsa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается коттедж площадью в 220 кв.м в городе Воница.Коттедж состоит из:Квартиры 40 кв.м на…
Вилла 8 спален в Лехена, Греция
Вилла 8 спален
Лехена, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 3
€ 360,000
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Квартира 3 спальни в Vonitsa, Греция
Квартира 3 спальни
Vonitsa, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 78,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
Коттедж 2 спальни в skala, Греция
Коттедж 2 спальни
skala, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…

Параметры недвижимости в периферийная единица Этолия и Акарнания, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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