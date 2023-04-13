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Купить вилла в Загреб, Хорватия

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11 объектов найдено
Вилла 10 комнатв Загреб, Хорватия
Вилла 10 комнат
Загреб, Хорватия
10 Количество комнат 400 м²
€ 2,200,000
Салат, Сребрняк Отдельностоящая городская вилла 400 м2 на участке 700 м2, построенная в 202…
Вилла 6 комнатв Загреб, Хорватия
Вилла 6 комнат
Загреб, Хорватия
6 Количество комнат 532 м²
€ 980,000
Нарушение Красивая вилла общей площадью 532м2, построенная в 1994 году. на участке 2800м2. …
Вилла 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 880,000
Максимир, иорданец Прекрасная трехкомнатная квартира 185 м2 НКП на втором этаже благоустрое…
Вилла 4 комнатыв Загреб, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 152 м²
€ 664,367
Максимир, Горни Буковац Четырехкомнатная квартира жилой площадью 139,34 м2 на первом этаже …
Вилла 4 комнатыв Загреб, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м²
€ 516,285
Максимир, Горни Буковац Четырехкомнатная квартира жилой площадью 106,48 м2 на втором этаже …
Вилла 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 329,619
Максимир, Горни Буковац Трехкомнатная квартира жилой площадью 63,48 м2 на первом этаже стро…
Вилла 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 387,965
Максимир, Горни Буковац Трехкомнатная квартира жилой площадью 73,50 м2 на первом этаже стро…
Вилла 4 комнатыв Загреб, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 137 м²
€ 479,000
Максимир, Рим Роскошная четырехкомнатная квартира общей площадью 137,46 м2 на первом этаже …
Вилла 5 комнатв Загреб, Хорватия
Вилла 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м²
€ 218,300
Gornja Dubrava Wunderschön beleuchtete Fünf-Zimmer-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 121,9…
Вилла 4 комнатыв Загреб, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 425 м²
Цена по запросу
Пантовчак Роскошная и современная семейная вилла с бассейном общей жилой площадью 425 м2, н…
Вилла 6 комнатв Загреб, Хорватия
Вилла 6 комнат
Загреб, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 400 м²
€ 1,300,000
Zelengaj Красивый семейный дом 400м2 на участке 1600м2. Дом был построен в 2008 году. Он со…

Параметры недвижимости в Загреб, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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