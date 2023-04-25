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Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Grad Supetar
Супетар
Жильё в Супетар, Хорватия
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17 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Супетар, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
69 м²
€ 215,000
Брач, Супетар, новостройка: трехкомнатная квартира на первом этаже и трехкомнатная на мансар…
Дом 10 спален
Супетар, Хорватия
16 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продаем просторный двухэтажный дом с бассейном на острове Брач. Дом состоит из шести полност…
Вилла 4 спальни
Супетар, Хорватия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 950,000
Каменная вилла окружена красивыми террасами с прекрасным видом на море. Вилла сохранила свой…
Вилла 3 спальни
Супетар, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,750,000
Продается прекрасный средиземноморский летний дом, расположенный на берегу моря. Дизайн дома…
Вилла 6 спален
Супетар, Хорватия
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается дом, площадью 225 м2, расположенный на красивом морском побережье на острове Брач.…
Дом 4 спальни
Супетар, Хорватия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается красивый двухэтажный дом площадью 192 м2, расположенный на привлекательном побереж…
Вилла 4 спальни
Супетар, Хорватия
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается уникальная вилла новой постройки, расположенная в тихом месте рядом с сосновым лес…
Дом 6 спален
Супетар, Хорватия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 790,000
Продается красивый каменный дом, расположенный в живописном городе Супетар на острове Брач. …
Дом 10 спален
Супетар, Хорватия
16 Количество комнат
9 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 1,200,000
Красиво оформленная вилла с квартирами на продажу. Он расположен в тихом месте, всего в 200 …
Вилла 3 спальни
Супетар, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 900,000
Продается фантастическая новая вилла в стиле ранчо с бассейном и потрясающим панорамным видо…
Дом 7 комнат
Супетар, Хорватия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
320 м²
€ 790,000
Брач, Супетар особняк в первой линии от моряДом состоит из двух этажей, с общей полезной пло…
Дом 4 комнаты
Супетар, Хорватия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
212 м²
€ 300,000
Брач, Супетар двухквартирный дом в центре, валовая конструкция. площадь здания 212 м2, план …
Дом 10 комнат
Супетар, Хорватия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
370 м²
€ 750,000
Дом 3 комнаты
Супетар, Хорватия
3 Количество комнат
4 ванных комнат
260 м²
€ 385,000
Брач - Супетар. Продаются два дома. Дома управляются как один объект и могут быть проданы. П…
Дом 4 комнаты
Супетар, Хорватия
4 Количество комнат
192 м²
€ 1,500,000
Частный дом, первый ряд от моря, с 2 бассейнами. По своей природе это два соединенных дома.…
Дом 3 комнаты
Супетар, Хорватия
3 Количество комнат
150 м²
€ 285,000
Брач, Супетар, двухквартирный дом с жилой площадью 150м2 на участке 528м2. В подвале 2 комна…
Дом
Супетар, Хорватия
235 м²
€ 390,000
2 дома с видом на море и сад, общая площадь 235,22 м2, Супетар Дома расположены на участке 3…
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