Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Купить недвижимость в Opcina Solta, Хорватия
Очистить
13 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 550,000
Продается прекрасная трехэтажная вилла на острове Шолта, всего в 200 м от моря. Вилла была п…
Вилла 17 комнат
Necujam, Хорватия
17 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 1,150,000
Продается гостевой треъэтажный дом, расположенный в тихом месте в 30 м от моря в приморской …
Дом 10 спален
Rogac, Хорватия
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 810,000
Продается гостевой дом, расположенный на острове Шолта, в 800 м от приморского городка Грохо…
Дом 3 спальни
Stomorska, Хорватия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 590,000
Продается традиционный далматинский дом 180 м2, расположенный в тихом месте недалеко от посе…
Дом 4 комнаты
Gornja Krusica, Хорватия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
200 м²
€ 580,000
Шолта, Стоморска Частный дом с бассейном и открытым видом на море, Сплит и близлежащие остро…
Дом 13 комнат
Maslinica, Хорватия
13 Количество комнат
4 ванных комнат
380 м²
€ 850,000
Шолта, Маслиница 3 дома; один отдельно стоящий и два дома в блоке (сдвоенные) в непосредстве…
Вилла 4 спальни
Donje Selo, Хорватия
4 ванных комнат
189 м²
€ 750,000
Расположение: остров Солта Построен: 2017 Внутреннее пространство: 189м2 Размер участка: 879…
Вилла 3 спальни
Gornja Krusica, Хорватия
3 ванных комнат
136 м²
€ 470,000
Расположение: остров Брач, Хорватия Построен: 2014 Внутреннее пространство: 136м2 Размер уча…
Вилла 3 спальни
Gornja Krusica, Хорватия
3 ванных комнат
136 м²
€ 470,000
Расположение: остров Брач, Хорватия Построен: 2014 Внутреннее пространство: 136м2 Размер уч…
Дом 2 комнаты
Stomorska, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 99,000
Шолта, Стоморска, двухуровневая квартира 60м2 на 1-м и 2-м этаже каменного дома в центре, ор…
Вилла 4 спальни
Gornje Selo, Хорватия
3 ванных комнат
279 м²
€ 600,000
Вы ищете традиционный истрийский каменный дом? Это может быть просто подходящее место для ва…
Дом 2 комнаты
Grohote, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 200,000
В самом центре городка Грохотэ на острове Шолта продается небольшой домик с терассой и бассе…
Квартира 3 комнаты
Stomorska, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
€ 290,000
Стоморска, Шолта, дуплекс, 111 м2, 2-й этаж, южная ориентацияНа втором этаже расположены кух…
Параметры недвижимости в Opcina Solta, Хорватия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты