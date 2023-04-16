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Купить недвижимость в Opcina Solta, Хорватия

13 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается прекрасная трехэтажная вилла на острове Шолта, всего в 200 м от моря. Вилла была п…
Вилла 17 комнатв Necujam, Хорватия
Вилла 17 комнат
Necujam, Хорватия
17 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,150,000
Продается гостевой треъэтажный дом, расположенный в тихом месте в 30 м от моря в приморской …
Дом 10 спаленв Rogac, Хорватия
Дом 10 спален
Rogac, Хорватия
6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 810,000
Продается гостевой дом, расположенный на острове Шолта, в 800 м от приморского городка Грохо…
Дом 3 спальнив Stomorska, Хорватия
Дом 3 спальни
Stomorska, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 590,000
Продается традиционный далматинский дом 180 м2, расположенный в тихом месте недалеко от посе…
Дом 4 комнатыв Gornja Krusica, Хорватия
Дом 4 комнаты
Gornja Krusica, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 580,000
Шолта, Стоморска Частный дом с бассейном и открытым видом на море, Сплит и близлежащие остро…
Дом 13 комнатв Maslinica, Хорватия
Дом 13 комнат
Maslinica, Хорватия
13 Количество комнат 4 ванных комнат 380 м²
€ 850,000
Шолта, Маслиница 3 дома; один отдельно стоящий и два дома в блоке (сдвоенные) в непосредстве…
Вилла 4 спальнив Donje Selo, Хорватия
Вилла 4 спальни
Donje Selo, Хорватия
4 ванных комнат 189 м²
€ 750,000
Расположение: остров Солта Построен: 2017 Внутреннее пространство: 189м2 Размер участка: 879…
Вилла 3 спальнив Gornja Krusica, Хорватия
Вилла 3 спальни
Gornja Krusica, Хорватия
3 ванных комнат 136 м²
€ 470,000
Расположение: остров Брач, Хорватия Построен: 2014 Внутреннее пространство: 136м2 Размер уча…
Вилла 3 спальнив Gornja Krusica, Хорватия
Вилла 3 спальни
Gornja Krusica, Хорватия
3 ванных комнат 136 м²
€ 470,000
Расположение: остров Брач, Хорватия Построен: 2014  Внутреннее пространство: 136м2 Размер уч…
Дом 2 комнатыв Stomorska, Хорватия
Дом 2 комнаты
Stomorska, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 99,000
Шолта, Стоморска, двухуровневая квартира 60м2 на 1-м и 2-м этаже каменного дома в центре, ор…
Вилла 4 спальнив Gornje Selo, Хорватия
Вилла 4 спальни
Gornje Selo, Хорватия
3 ванных комнат 279 м²
€ 600,000
Вы ищете традиционный истрийский каменный дом? Это может быть просто подходящее место для ва…
Дом 2 комнатыв Grohote, Хорватия
Дом 2 комнаты
Grohote, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 200,000
В самом центре городка Грохотэ на острове Шолта продается небольшой домик с терассой и бассе…
Квартира 3 комнатыв Stomorska, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Stomorska, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 290,000
Стоморска, Шолта, дуплекс, 111 м2, 2-й этаж, южная ориентацияНа втором этаже расположены кух…

Параметры недвижимости в Opcina Solta, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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