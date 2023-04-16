Купить недвижимость в Opcina Solta, Хорватия

Вилла 4 спальни Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия 5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3

€ 550,000

Продается прекрасная трехэтажная вилла на острове Шолта, всего в 200 м от моря. Вилла была п…