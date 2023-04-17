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Купить вилла с видом на море в Opcina Kanfanar, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Rovinjsko Selo, Хорватия
Вилла 4 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
4 ванных комнат 307 м²
€ 770,000
Мы продаем прекрасную новую виллу в центре Истрии, которая традиционно спроектирована и нахо…

Параметры недвижимости в Opcina Kanfanar, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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