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Особняки в Хорватии

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7 объектов найдено
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Opcina Tuhelj, Хорватия
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Opcina Tuhelj, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! КОММЕРЧЕСКО-ЖИЛОЙ ОБЪЕКТ НА БОЛЬШОМ УЧАСТКЕ Продается трехэта…
€945,000
Особняк 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фажана, Хорватия
Особняк 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фажана, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
€1,95 млн
Особняк 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Особняк 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 650 м²
€399,000
Особняк 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в община Светвинченат, Хорватия
Особняк 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
община Светвинченат, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 280 м²
€385,000
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В ЭЛИТНОМ РАЙОНЕ СПЛИТА Продается прекрасная вилла, расположенная в одн…
€3,10 млн
Особняк 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Seget Vranjica, Хорватия
Особняк 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Seget Vranjica, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
ГОСТЕВОЙ ДОМ С РЕСТОРАНОМ В ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ Продается просторный гостевой дом, располож…
€2,30 млн
Особняк 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Шибеник, Хорватия
Особняк 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Шибеник, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Продается имение, расположенное в тихом месте в окрестностях Шибеника. Дом, площадью 250 м2,…
€950,000

Параметры недвижимости в Хорватии

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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