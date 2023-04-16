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Купить квартиру в Grad Zapresic, Хорватия

Запрешич
11
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11 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Ivanec Bistranski, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м² 1/2 Этаж
€ 279,999
I25134 Костанек
Квартира 2 комнатыв Luznica, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Luznica, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 2/3 Этаж
€ 102,999
I24721 Мирка Ожеговича
Квартира 4 комнатыв Ivanec Bistranski, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 300,000
I24620 Pijavišće
Квартира 3 комнатыв Ivanec Bistranski, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 155,000
Стеневец, недалеко от Самоборской цесты и Аллеи Болоньи   Хорошая, трехкомнатная квартира …
Квартира 4 комнатыв Запрешич, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Запрешич, Хорватия
4 Количество комнат 150 м² 4/4 Этаж
€ 373,000
I24440 Павла Лончара
Квартира 3 комнатыв Запрешич, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Запрешич, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 3/5 Этаж
€ 177,191
I24265 Ulica Pavla Lončara
Квартира 2 комнатыв Ivanec Bistranski, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 8/9 Этаж
€ 150,000
I23856 Sigetje
Квартира 3 комнатыв Ivanec Bistranski, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 3/3 Этаж
€ 180,000
I23632 Posavje
Квартира 3 комнатыв Ivanec Bistranski, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 11/15 Этаж
€ 130,000
I23208 Hrvatskih Iseljenika
Квартира 4 комнатыв Ivanec Bistranski, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 133 м² Количество этажей 2
€ 293,000
I17607
Квартира 4 комнатыв Запрешич, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Запрешич, Хорватия
4 Количество комнат 129 м² 4/5 Этаж
€ 165,000
I22461

Параметры недвижимости в Grad Zapresic, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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