Купить квартиру в Grad Zapresic, Хорватия

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11 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
1/2 Этаж
€ 279,999
I25134 Костанек
Квартира 2 комнаты
Luznica, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
2/3 Этаж
€ 102,999
I24721 Мирка Ожеговича
Квартира 4 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 2
€ 300,000
I24620 Pijavišće
Квартира 3 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 155,000
Стеневец, недалеко от Самоборской цесты и Аллеи Болоньи Хорошая, трехкомнатная квартира …
Квартира 4 комнаты
Запрешич, Хорватия
4 Количество комнат
150 м²
4/4 Этаж
€ 373,000
I24440 Павла Лончара
Квартира 3 комнаты
Запрешич, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
3/5 Этаж
€ 177,191
I24265 Ulica Pavla Lončara
Квартира 2 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
8/9 Этаж
€ 150,000
I23856 Sigetje
Квартира 3 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
3/3 Этаж
€ 180,000
I23632 Posavje
Квартира 3 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
11/15 Этаж
€ 130,000
I23208 Hrvatskih Iseljenika
Квартира 4 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
133 м²
Количество этажей 2
€ 293,000
I17607
Квартира 4 комнаты
Запрешич, Хорватия
4 Количество комнат
129 м²
4/5 Этаж
€ 165,000
I22461
Параметры недвижимости в Grad Zapresic, Хорватия
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