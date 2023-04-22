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Жильё с видом на море в Grad Vis, Хорватия

Вис
8
3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Grad Vis, Хорватия
Вилла 3 спальни
Grad Vis, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,300,000
Продается двухэтажный дом возле моря, расположенный на склоне холма в тихой бухте на острове…
Вилла 3 спальни в Grad Vis, Хорватия
Вилла 3 спальни
Grad Vis, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 680,000
Продается недавно построенная вилла, расположенная в красивой бухте на северной стороне прек…
Вилла 3 спальни в Grad Vis, Хорватия
Вилла 3 спальни
Grad Vis, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается новая вилла, расположенная в очаровательном прибрежном городке в красивой бухте на…

Параметры недвижимости в Grad Vis, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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