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Жильё в Grad Vis, Хорватия

Вис
8
13 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Podstrazje, Хорватия
Дом 4 комнаты
Podstrazje, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 700,000
I25500 Obala svetog Jurja 37
Дом 2 комнаты в Milna, Хорватия
Дом 2 комнаты
Milna, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 171 м²
€ 800,000
I25501 Stontica
Дом 3 комнаты в Plisko Polje, Хорватия
Дом 3 комнаты
Plisko Polje, Хорватия
3 Количество комнат 139 м²
€ 465,000
Вис, Комижа, Подхумле, каменный дом в ряд 67 м2 (цокольный этаж + первый этаж) на участке 10…
Дом 3 комнаты в Вис, Хорватия
Дом 3 комнаты
Вис, Хорватия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 172 м²
€ 1,500,000
Вис, современная роскошная вилла с бассейном и открытым видом на мореНедавно построенная вил…
Дом 1 ванная в Rogacic, Хорватия
Дом 1 ванная
Rogacic, Хорватия
1 ванных комнат 51 м²
€ 275,000
Vis, Draškovca, дом отдыха 38м2 с крытой террасой 25м2, на уникальной собственности с оливко…
Вилла 3 спальни в Grad Vis, Хорватия
Вилла 3 спальни
Grad Vis, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,300,000
Продается двухэтажный дом возле моря, расположенный на склоне холма в тихой бухте на острове…
Вилла 3 спальни в Grad Vis, Хорватия
Вилла 3 спальни
Grad Vis, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 680,000
Продается недавно построенная вилла, расположенная в красивой бухте на северной стороне прек…
Вилла 3 спальни в Grad Vis, Хорватия
Вилла 3 спальни
Grad Vis, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается новая вилла, расположенная в очаровательном прибрежном городке в красивой бухте на…
Дом 5 комнат в Вис, Хорватия
Дом 5 комнат
Вис, Хорватия
5 Количество комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 1,100,000
I23536 Zagrebačka
Дом 4 комнаты в Вис, Хорватия
Дом 4 комнаты
Вис, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 187 м²
€ 700,000
Вис продаем каменный дом в первом ряду с 3 хозяйственными помещениями, большой террасой и дв…
Вилла 3 комнаты в Вис, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Вис, Хорватия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м²
€ 680,000
На каскадной местности есть 4 роскошные виллы, каждая на участке 530м2 с видом на море. Кажд…
Дом 3 комнаты в Вис, Хорватия
Дом 3 комнаты
Вис, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м²
€ 260,000
Дом для продажи на ВисПервый этаж около 20м2 с террасой 20м2(состоит из спальни, гостиной и …
Дом 5 комнат в Вис, Хорватия
Дом 5 комнат
Вис, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 252 м²
€ 499,000
Парный дом в центре Виса, 50 м от моря, 150 м от паромного порта.Дом состоит из 4 этажей, об…

Параметры недвижимости в Grad Vis, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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