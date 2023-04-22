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Жильё в Самобор, Хорватия

4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Lug Samoborski, Хорватия
Дом 4 комнаты
Lug Samoborski, Хорватия
4 Количество комнат 190 м² Количество этажей 2
€ 260,000
I24635 Горни Край
Дом 5 комнат в Lug Samoborski, Хорватия
Дом 5 комнат
Lug Samoborski, Хорватия
5 Количество комнат 694 м²
€ 1
I24634 Горни Край
Дом в Lug Samoborski, Хорватия
Дом
Lug Samoborski, Хорватия
450 м² Количество этажей 3
€ 285,000
I16942 Podgaj
Дом 5 комнат в Konscica, Хорватия
Дом 5 комнат
Konscica, Хорватия
5 Количество комнат 500 м²
€ 450,000
I10402 Vinogradi
Realting.com
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