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Realting.com
Хорватия
Дубровницко-Неретванская жупания
Grad Korcula
Жильё в Grad Korcula, Хорватия
Корчула
22
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30 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 1,150,000
Каменная вилла построена каскадно и разделена на четыре уровня и четыре полностью функционал…
Вилла 6 спален
Корчула, Хорватия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 500,000
Продается вилла на острове Корчула, всего в 400 метрах от моря, и в нескольких минутах ходьб…
Дом 6 спален
Корчула, Хорватия
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 800,000
Продается дом с прекрасным видом на море. Он расположен в отличном месте на острове Корчула,…
Вилла 5 спален
Корчула, Хорватия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 500,000
Дом 31 комната
Корчула, Хорватия
31 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 2,150,000
Продается интересная недвижимость с фантастическим видом на море, расположенная в привлекате…
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Продается строящаяся вилла, общей площадью 398 м2, расположенная на исключительной локации в…
Дом 4 спальни
Корчула, Хорватия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Продается прекрасный дом, расположенный в тихом месте на южной стороне острова Корчула, всег…
Дом 7 спален
Корчула, Хорватия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается гостевой дом, расположеннный в первой линии от моря, в защищенной бухте на северно…
Вилла 9 спален
Корчула, Хорватия
13 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается красивая трехэтажная вилла в первой линии у прекрасного синего моря, расположенная…
Вилла 3 спальни
Корчула, Хорватия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продаются две эксклюзивные недавно построенные виллы с видом на море. Они расположены в небо…
Дом 10 спален
Корчула, Хорватия
20 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Интересный объект для продажи с фантастическим видом на море, расположенный в привлекательно…
Дом 8 комнат
cara, Хорватия
8 Количество комнат
330 м²
Количество этажей 4
€ 510,000
Дом 1-го ряда к морю, Завалатика, Чара, остров Корчула Просторный семейный дом расположен в …
Дом 4 комнаты
Pupnat, Хорватия
4 Количество комнат
150 м²
€ 135,000
Корчула, Рачишче, продаем каменный таунхаус в 1-м ряду у моря площадью в плане 50м2 (полезна…
Дом 8 комнат
cara, Хорватия
8 Количество комнат
6 ванных комнат
396 м²
€ 520,000
Корчула, южная сторона, дом в первом ряду у моря площадью 172м2 на участке 224м2. Общая жила…
Дом 15 комнат
Корчула, Хорватия
15 Количество комнат
15 ванных комнат
806 м²
€ 1,900,000
Корчула, мы продаем два многоквартирных дома, полностью оборудованных и предназначенных для …
Дом
Корчула, Хорватия
331 м²
€ 1,300,000
Дом с 5 квартирами, 140 м от моря, 331 м2, Корчула Дом с просторным двором расположен на ост…
Дом
cara, Хорватия
200 м²
€ 199,000
Дом на ремонт с панорамным видом, Корчула, Завалатика Дом расположен на участке 430 м2 и име…
Дом 9 комнат
Pupnat, Хорватия
9 Количество комнат
231 м²
€ 540,000
Newly renovated house with sea view, 231 m2, Kneže, Korčula Spacious and attractive house …
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
2 ванных комнат
130 м²
€ 1,250,000
Расположение: остров Корчула Прямой доступ к морю Вела Лука находится в 7 км Внутреннее прос…
Вилла 5 спален
Корчула, Хорватия
4 ванных комнат
367 м²
€ 1,850,000
Расположение: остров Корчула Центр города: 10 км Внутреннее пространство: 367m2 Размер участ…
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
3 ванных комнат
319 м²
€ 1,600,000
Расположение: остров Корчула. Внутреннее пространство: 319м2 Размер участка: 811m2 Спальни: …
Вилла 7 спален
Корчула, Хорватия
8 ванных комнат
450 м²
€ 1,900,000
Расположение: остров Коркула, Дубровник Аэропорт: 100 км Полы: 3 Каменный дом: белы…
Дом 5 комнат
Корчула, Хорватия
5 Количество комнат
160 м²
€ 235,000
KORCULA, CENTER, двухуровневая квартира в центре, недалеко от пристани Acy, расположенной на…
Дом 4 комнаты
cara, Хорватия
4 Количество комнат
170 м²
€ 99,000
Корчула - Кара. Частный дом с видом на открытое море и виноградники Посипа. Дом построен в …
Дом 4 комнаты
Корчула, Хорватия
4 Количество комнат
280 м²
€ 1,100,000
KORCULA, ZRNOVSKA BANJA, дом в первом ряду с жилой площадью 280м2 на участке 900м2. На уров…
Дом 4 комнаты
Корчула, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
135 м²
€ 400,000
Корчула, недалеко от Вела Лука, особняк во втором ряду от моря, 30м от моря, 143м2 с подсоб…
Дом 10 комнат
Корчула, Хорватия
10 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 995,000
Впервые на рынке большой каменный дом с душой из прошлых веков!Редкая возможность приобрести…
Дом 1 комната
Pupnat, Хорватия
1 Количество комнат
180 м²
€ 150,000
Корчула, Рачишче, мы продаем бизнес-здание площадью 180 м2, похожее на маслобойню, на участк…
Дом 3 комнаты
cara, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 60,000
Корчула, Кара, частный дом площадью 75м2 на двух этажах с двором 65м2. Он расположен в центр…
Дом 8 комнат
Корчула, Хорватия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
291 м²
€ 1,200,000
Корчула, дом с жилой площадью 291м2 на участке 905м2 в первом ряду от моря с бассейном, пляж…
Параметры недвижимости в Grad Korcula, Хорватия
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