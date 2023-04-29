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Realting.com
Хорватия
Дубровницко-Неретванская жупания
Виллы
Виллы в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
Grad Dubrovnik
14
Grad Korcula
10
Дубровник
10
Корчула
10
Opcina Orebic
4
Opcina Slivno
2
Opcina Vela Luka
2
Opcina Blato
1
Opcina Janjina
1
Opcina Konavle
1
Opcina Lumbarda
1
Opcina Ston
1
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49 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 1,150,000
Каменная вилла построена каскадно и разделена на четыре уровня и четыре полностью функционал…
Вилла 6 спален
Корчула, Хорватия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 500,000
Продается вилла на острове Корчула, всего в 400 метрах от моря, и в нескольких минутах ходьб…
Вилла 4 спальни
Lumbarda, Хорватия
6 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 3,800,000
Продается элитная трехэтажная вилла, расположенная в тихой бухте на острове Корчула. Вилла р…
Вилла 4 спальни
Vela Luka, Хорватия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,280,000
For sale a beautiful house located on the beach, in the suburbs of Vela Luka on the island o…
Вилла 5 спален
Корчула, Хорватия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 500,000
Вилла 6 спален
Drace, Хорватия
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Продается роскошная вилла расположенная на северной стороне полуострова Пелешац в первом ряд…
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Продается строящаяся вилла, общей площадью 398 м2, расположенная на исключительной локации в…
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается недавно построенная роскошная вилла современной архитектуры, расположенная недалек…
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
8 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продается красивая каменная вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке недалеко от …
Вилла 3 спальни
Duboka, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 800,000
Продается строящаяся трехэтажная вилла, расположенная на склоне холма, в небольшом приморско…
Вилла 9 спален
Корчула, Хорватия
13 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается красивая трехэтажная вилла в первой линии у прекрасного синего моря, расположенная…
Вилла 3 спальни
Корчула, Хорватия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продаются две эксклюзивные недавно построенные виллы с видом на море. Они расположены в небо…
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Продается уникальная роскошная вилла, расположенная на южной стороне полуострова Пелешац, вс…
Вилла 9 спален
Viganj, Хорватия
14 Количество комнат
9 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,780,000
Продается недавно построенный гостевой дом в первой линии от моря, расположенный в защищенно…
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,350,000
An old stone villa for sale, built in the 18th century and completely renovated in 2016. The…
Вилла 8 комнат
Kolocep, Хорватия
8 Количество комнат
8 ванных комнат
726 м²
€ 6,000,000
Дубровник, Колочеп - эксклюзивная вилла на первой линии моря Роскошная вилла 726 м2, постро…
Вилла 4 комнаты
Kolocep, Хорватия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
309 м²
€ 4,000,000
Дубровник, Колочеп - эксклюзивная вилла на первой линии моря Роскошная вилла 309 м2, постро…
Вилла 7 спален
Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
4 ванных комнат
460 м²
€ 1,300,000
Расположение: остров Корчула Построен: 2013 Аэропорт Сплита: 23 км Море: 10м Центр города: 1…
Вилла 4 спальни
Kolocep, Хорватия
31 ванных комнат
300 м²
€ 618,000
Расположение: Дубровник Построен: 2011 Аэропорт: 2 км Море: 3 км Центр города: 28 км Полы: 2…
Вилла 3 спальни
Дубровник, Хорватия
2 ванных комнат
250 м²
€ 800,000
Центр города: 10 км. Море: 100 м Внутреннее пространство: 250м2 Размер участка: 400м2 …
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
3 ванных комнат
200 м²
€ 1,350,000
Центр: 1кмМоре: 300м Внутреннее пространство: 200м2 Размер участка: 400м2 Спальни: 4Ва…
Вилла 3 спальни
Vela Luka, Хорватия
4 ванных комнат
180 м²
€ 2,200,000
Расположение: остров Корчула Центр города: 5 км Площадь помещения: 420 м2. Площадь уча…
Вилла 3 спальни
Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
2 ванных комнат
214 м²
€ 900,000
Дубровник ceter: 50 кмСтон: 5 кмМоре: 1 км Внутреннее пространство: 214м2 Площадь участка: 3…
Вилла 3 спальни
Broce, Хорватия
2 ванных комнат
85 м²
€ 1,500,000
Дом на берегу моряРасположение: Строн, Дубровник, Дубровник, центр: 50 км. Строн: 6 км Вн…
Вилла 4 спальни
Cavtat, Хорватия
5 ванных комнат
180 м²
Цена по запросу
Расположение: Дубровник, Цавтат Аэропорт: 10 км Море: 30м Построен: 18 век Отрем…
Вилла 4 спальни
Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
5 ванных комнат
390 м²
€ 1,800,000
Расположение: ДубровникДуброник Старый город: 15 км Аэропорт: 35 Супермаркет: 2 км Спальн…
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
3 ванных комнат
312 м²
€ 600,000
Расположение: Конавле, Дубровник Море: 5 км Аэропорт Дубровника: 9 км Старый город Дубровник…
Вилла 7 спален
Blato, Хорватия
5 ванных комнат
200 м²
€ 550,000
Внутреннее пространство: 200м2 Размер участка: 500м2 Терраса: 80м2 Полы: 3 Спаль…
Вилла 4 спальни
Klek, Хорватия
3 ванных комнат
550 м²
€ 1,145,000
Расположение: Клек Море: 2км Центр города: 5 км Дубровник: 50 км Аэропорт: 70 км Внутреннее …
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
2 ванных комнат
130 м²
€ 1,250,000
Расположение: остров Корчула Прямой доступ к морю Вела Лука находится в 7 км Внутреннее прос…
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Параметры недвижимости в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
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