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Виллы в Opcina Slivno, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Komarna, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Komarna, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
Сливно, Комарна Роскошно декорированная вилла площадью 254 м2 на трех этажах, на участке пл…
$1,56 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Slivno, Хорватия

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