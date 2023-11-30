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Виллы в Opcina Slivno, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Duboka, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Duboka, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И ВИДОМ НА МОРЕ Продается новая трехэтажная вилла, расположенная на скл…
€1,40 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 4 спальни с Spalni в Klek, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Klek, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Расположение: Клек Море: 2км Центр города: 5 км Дубровник: 50 км Аэропорт: 70 км Внутреннее …
€1,15 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Slivno, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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