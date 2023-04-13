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Купить виллу в Болгарии

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12 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Свиленград, Болгария
Вилла 4 спальни
Свиленград, Болгария
6 Количество комнат 2 ванных комнат 950 м² Количество этажей 2
€ 45,000
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
Виллав Kosharitsa, Болгария
Вилла
Kosharitsa, Болгария
212 м²
€ 250,000
Вилла 6 спаленв Harmanli, Болгария
Вилла 6 спален
Harmanli, Болгария
10 Количество комнат 6 ванных комнат 5 000 м² Количество этажей 3
€ 165,000
Привлекательная недвижимость отреставрированного нового роскошного дома с 150 кв. М жилой пл…
Виллав Kosharitsa, Болгария
Вилла
Kosharitsa, Болгария
143 м² 2 Этаж
€ 84,000
We present to your attention a two-storey house in the complex Bay View Villas, which is loc…
Виллав Kosharitsa, Болгария
Вилла
Kosharitsa, Болгария
14 130 м² 2 Этаж
€ 62,000
Villa Elena is part of the outstanding Almond Hill Development which is situated just 3 km f…
Виллав Kosharitsa, Болгария
Вилла
Kosharitsa, Болгария
65 м² 123 Этаж
€ 42,000
Bay View Villas располагается приблизительно в 38 км к северу от аэропорта Бургас. Курортный…
Виллав Bata, Болгария
Вилла
Bata, Болгария
88 м² 12 Этаж
€ 75,300
Вы мечтаете переехать из городской квартиры в спокойное и уютное место на окраине города? То…
Виллав Святой Влас, Болгария
Вилла
Святой Влас, Болгария
31 м² 6 Этаж
€ 23,000
Grand Villa новый эксклюзивный жилой комплекс, расположен в живописном курортном городе Свят…
Виллав Malko Tarnovo, Болгария
Вилла
Malko Tarnovo, Болгария
168 м² 12 Этаж
€ 41,200
Обеспечена полная климатизация. Все дома в этом комплексе высокого класса предлагают редкий …
Виллав Lozenets, Болгария
Вилла
Lozenets, Болгария
6 670 м²
€ 3,200,000
Вилла 4 комнатыв Калофер, Болгария
Вилла 4 комнаты
Калофер, Болгария
4 Количество комнат 450 м²
€ 25,000
Агентство по недвижимости КВАДРАТ предлагает  своим клиентам  и коллегам: …
Вилла 4 спальнив Obzor, Болгария
Вилла 4 спальни
Obzor, Болгария
7 Количество комнат 2 ванных комнат 1 500 м²
€ 180,000

Параметры недвижимости в Болгарии

с видом на горы
недорогая
элитное

В каких городах стоит купить виллу в Болгарии

Покупка виллы в Болгарии — это стабильный доход сегодня и перспективное вложение в будущее. Выставленные на продажу жилые дома чаще всего приобретают в столице государства Софии, Золотых Песках, Пловдиве, Бургасе, Албене, Варне и Несебре. Также пользуются популярностью горнолыжные курорты Банско и Пампорово, бальнео-курорты Велинград и Хисар.

Сколько в среднем стоит вилла в Болгарии на берегу моря

Цены на виллы, расположенные на побережье, стартуют от 50,000 евро. Стоимость зависит от следующих параметров:

  • год постройки;
  • площадь/количество комнат;
  • наличие ремонта и его уровень;
  • дополнительные опции (этажность, дизайн, гараж, сад, бассейн, кинозал и пр.).

Жилье в курортных городах можно сдавать. В сезон за неделю с болгар и приезжих из других стран владельцы качественной недвижимости получают от 400 евро.

Дает ли купленная вилла в Болгарии у моря право на ВНЖ

Право на ВНЖ предоставляется в случае, если клиент собирается приобретать виллу, стоимость которой превышает €300,000. Если цена недвижимости меньше, иностранные граждане получают шенгенскую визу и могут на законных основаниях жить на территории Болгарии в течение 180 дней в году. Мультивиза выдается также жене/мужу основного собственника и его прямым несовершеннолетним наследникам.

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