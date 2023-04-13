В каких городах стоит купить виллу в Болгарии

Покупка виллы в Болгарии — это стабильный доход сегодня и перспективное вложение в будущее. Выставленные на продажу жилые дома чаще всего приобретают в столице государства Софии, Золотых Песках, Пловдиве, Бургасе, Албене, Варне и Несебре. Также пользуются популярностью горнолыжные курорты Банско и Пампорово, бальнео-курорты Велинград и Хисар.

Сколько в среднем стоит вилла в Болгарии на берегу моря

Цены на виллы, расположенные на побережье, стартуют от 50,000 евро. Стоимость зависит от следующих параметров:

год постройки;

площадь/количество комнат;

наличие ремонта и его уровень;

дополнительные опции (этажность, дизайн, гараж, сад, бассейн, кинозал и пр.).

Жилье в курортных городах можно сдавать. В сезон за неделю с болгар и приезжих из других стран владельцы качественной недвижимости получают от 400 евро.

Дает ли купленная вилла в Болгарии у моря право на ВНЖ

Право на ВНЖ предоставляется в случае, если клиент собирается приобретать виллу, стоимость которой превышает €300,000. Если цена недвижимости меньше, иностранные граждане получают шенгенскую визу и могут на законных основаниях жить на территории Болгарии в течение 180 дней в году. Мультивиза выдается также жене/мужу основного собственника и его прямым несовершеннолетним наследникам.