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Купить дом в Старозагорская область, Болгария

Stara Zagora
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1 объект найдено
Дом 1 спальняв Stara Zagora, Болгария
Дом 1 спальня
Stara Zagora, Болгария
3 ванных комнат 160 м²
€ 128,000

Параметры недвижимости в Старозагорская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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