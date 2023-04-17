В каких районах стоит купить квартиру в Приморско

Небольшой болгарский курорт условно подразделяется на три квартала: центральный, северный и южный. Первый больше подходит ценителям активного отдыха, поскольку располагается вблизи с пляжными зонами. Здесь много ресторанов, отелей и ночных клубов.

Покупателям, ценящим покой, платформа REALTING рекомендует обратить внимание на северный и южный районы. Они находятся на небольшом удалении от первой линии. Здесь можно приобрести элитные апартаменты в новых комплексах.

Во сколько оцениваются квартиры в Приморско

Продажа местного жилья стартует с 500 евро за кв. метр. По такой цене на платформе REALTING можно совершить покупку квартиры в Приморско на вторичном рынке. Если объект продается со свежим ремонтом и находится на морском побережье, его стоимость будет 700-800 евро за «квадрат».

Вложенные инвестиции можно окупить уже через несколько лет, если сдавать апартаменты в Приморско в аренду. За летний сезон одна недорогая квартира приносит до 5000 евро. Элитное жилье позволяет зарабатывать в 2 раза больше.

Стоит ли сдавать купленную квартиру в Приморско

Доход от аренды иностранцы получают в полном объеме. Если приобрести несколько апартаментов под сдачу по цене от 300 000 евро, можно стать владельцем ВНЖ. Болгарские власти не выдвигают серьезных условий инвесторам, позволяя скупать квартиры любой площади в неограниченном количестве.