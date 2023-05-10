Почему стоит приобрести недвижимость в Поморие

Этот курорт всего в 10 км от Бургаса славится не только пляжами, но и лечебными грязями, привлекающими в сезон множество туристов. Для относительно небольшого города (около 15 тыс. чел.) здесь очень хорошо развита инфраструктура, есть не только кафе и рестораны, но и школы, многочисленные магазины, SPA- и фитнес-центры и т. д. Благодаря чудесному климату и очень спокойной атмосфере Поморие — отличный вариант для семей с детьми, независимо от того, планируете вы приобретать жилье для отдыха летом или проживания круглый год.

Сколько в среднем стоит недвижимость в Поморие

Средняя стоимость кв. м. зависит от того, интересует ли вас берег моря (тогда она составит около 700 евро), или вы согласны жить на расстоянии 500-1000 м от него: в таком случае цена не превышает 600 евро. Цена также зависит от рынка недвижимости (первичный или вторичный), типа дома (новостройка, старое здание, частный дом и т.д.), однако если вы не заинтересованы в значительных тратах, REALTING поможет купить небольшую квартиру метражом 23-25 кв. м. всего за 18-20 тыс. евро в современном ЖК. Покупка такой квартиры позволяет получать до 10% годовых при условии сдачи ее в аренду.

Выгодно ли инвестировать в недвижимость в Поморие. Какие возможности это дает

Возможность в летний сезон зарабатывать на сдаче в аренду жилья от 1000 до 1500 евро в месяц — не единственная причина, по которой REALTING рассматривает недвижимость в Поморие, Болгария, в качестве выгодной инвестиции. Поскольку город расположен на полуострове, количество земли под застройку в нем ограничено, и когда свободных участков не останется, цены на недвижимость резко пойдут вверх. При этом дома и квартиры в Поморие высоколиквидны: их продажа не вызывает затруднений, и если вы подождете несколько лет, то можете дополнительно заработать за счет роста цен. А в том случае, если вы приобретете недвижимости на 300 тыс. и выше, вы получаете право претендовать на ВНЖ.