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Продажа недвижимости в Поморие

Ахелой
40
Каблешково
8
165 объектов найдено
Квартира в Tankovo, Болгария
Квартира
Tankovo, Болгария
Площадь 28 м²
Этаж 2
€ 17,780
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Этаж 2
€ 65,000
Дом 2 спальни в Goritsa, Болгария
Дом 2 спальни
Goritsa, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 81,667
Дом 2 спальни в Goritsa, Болгария
Дом 2 спальни
Goritsa, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 81,667
Квартира 3 спальни в Ахелой, Болгария
Квартира 3 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Этаж 2
€ 76,237
Квартира в Tankovo, Болгария
Квартира
Tankovo, Болгария
Площадь 31 м²
Этаж 2
€ 24,500
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Этаж 5
€ 61,100
Квартира в Ахелой, Болгария
Квартира
Ахелой, Болгария
Площадь 41 м²
Этаж 2
€ 34,500
Студия 1 комната в Ахелой, Болгария
Студия 1 комната
Ахелой, Болгария
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Этаж 6/2
€ 34,500
Квартира 1 спальня в Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
€ 53,000
Квартира в Ахелой, Болгария
Квартира
Ахелой, Болгария
Площадь 44 м²
Этаж 2
€ 34,500
Квартира 3 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 3 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 3
Площадь 78 м²
Этаж 2
€ 56,000
Квартира 5 спален в Поморие, Болгария
Квартира 5 спален
Поморие, Болгария
Количество спален 5
Площадь 154 м²
Этаж 5
€ 200,000
Квартира в Bata, Болгария
Квартира
Bata, Болгария
Площадь 55 м²
Этаж 2
€ 47,000
Квартира 1 спальня в Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/5
€ 45,000
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Этаж 4
€ 80,400
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Этаж 3
€ 80,400
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Этаж 3
€ 72,000
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 2
€ 66,200
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 2
€ 62,000
Квартира в Tankovo, Болгария
Квартира
Tankovo, Болгария
Площадь 37 м²
Этаж 2
€ 23,000
Квартира 3 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 3 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Этаж 1
€ 137,564
Квартира 3 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 3 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Этаж 3
€ 157,736
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этаж -1
€ 87,287
Квартира 3 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 3 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Этаж -1
€ 112,189
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Этаж -1
€ 78,695
Квартира 2 спальни в Tankovo, Болгария
Квартира 2 спальни
Tankovo, Болгария
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 3
€ 33,400
Квартира 3 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 3 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Этаж 5
€ 68,900
Квартира 2 спальни в Ахелой, Болгария
Квартира 2 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Этаж 1
€ 39,655
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Этаж 3
€ 77,000

Параметры недвижимости в Поморие, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная

Почему стоит приобрести недвижимость в Поморие

Этот курорт всего в 10 км от Бургаса славится не только пляжами, но и лечебными грязями, привлекающими в сезон множество туристов. Для относительно небольшого города (около 15 тыс. чел.) здесь очень хорошо развита инфраструктура, есть не только кафе и рестораны, но и школы, многочисленные магазины, SPA- и фитнес-центры и т. д. Благодаря чудесному климату и очень спокойной атмосфере Поморие — отличный вариант для семей с детьми, независимо от того, планируете вы приобретать жилье для отдыха летом или проживания круглый год.

Сколько в среднем стоит недвижимость в Поморие

Средняя стоимость кв. м. зависит от того, интересует ли вас берег моря (тогда она составит около 700 евро), или вы согласны жить на расстоянии 500-1000 м от него: в таком случае цена не превышает 600 евро. Цена также зависит от рынка недвижимости (первичный или вторичный), типа дома (новостройка, старое здание, частный дом и т.д.), однако если вы не заинтересованы в значительных тратах, REALTING поможет купить небольшую квартиру метражом 23-25 кв. м. всего за 18-20 тыс. евро в современном ЖК. Покупка такой квартиры позволяет получать до 10% годовых при условии сдачи ее в аренду.

Выгодно ли инвестировать в недвижимость в Поморие. Какие возможности это дает

Возможность в летний сезон зарабатывать на сдаче в аренду жилья от 1000 до 1500 евро в месяц — не единственная причина, по которой REALTING рассматривает недвижимость в Поморие, Болгария, в качестве выгодной инвестиции. Поскольку город расположен на полуострове, количество земли под застройку в нем ограничено, и когда свободных участков не останется, цены на недвижимость резко пойдут вверх. При этом дома и квартиры в Поморие высоколиквидны: их продажа не вызывает затруднений, и если вы подождете несколько лет, то можете дополнительно заработать за счет роста цен. А в том случае, если вы приобретете недвижимости на 300 тыс. и выше, вы получаете право претендовать на ВНЖ.

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