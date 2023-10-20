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Продажа недвижимости в Лозенец

квартиры
18
19 объектов найдено
Квартира в Lozenec, Болгария
Квартира
Lozenec, Болгария
Площадь 155 м²
Этаж 4/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается двухкомнатная квартира Лозенец. Квартира расположена в н…
€431,708
Квартира в Lozenec, Болгария
Квартира
Lozenec, Болгария
Площадь 208 м²
Этаж 4/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается четырехкомнатная квартира Лозенец. Квартира расположена …
€582,472
Квартира в Lozenec, Болгария
Квартира
Lozenec, Болгария
Площадь 77 м²
Этаж 3/6
€135,000
Квартира в Lozenec, Болгария
Квартира
Lozenec, Болгария
Площадь 112 м²
Этаж 4/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
€211,500
Квартира в Lozenec, Болгария
Квартира
Lozenec, Болгария
Площадь 82 м²
Этаж 7/11
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
€150,000
Квартира в Lozenec, Болгария
Квартира
Lozenec, Болгария
Площадь 114 м²
Этаж 2/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
€207,500
Квартира в Lozenec, Болгария
Квартира
Lozenec, Болгария
Площадь 258 м²
Этаж 6/12
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается четырехкомнатная квартира …
€690,000
Квартира в Lozenec, Болгария
Квартира
Lozenec, Болгария
Площадь 65 м²
Этаж 2/12
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в …
€139,000
Квартира в Lozenec, Болгария
Квартира
Lozenec, Болгария
Площадь 128 м²
Этаж 3/12
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается двухкомнатная квартира в Хладилнике. Квартира расположен…
€276,500
Квартира в Lozenec, Болгария
Квартира
Lozenec, Болгария
Площадь 130 м²
Этаж 4/12
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛАЕТ РЕАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА Двухкомнатная квартира в Хладил…
€286,500
Квартира в Lozenec, Болгария
Квартира
Lozenec, Болгария
Площадь 156 м²
Этаж 3/12
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается четырехкомнатная квартира …
€352,500
Квартира с двором, с баней в Lozenec, Болгария
Квартира с двором, с баней
Lozenec, Болгария
Площадь 74 м²
Количество этажей 8
DREAM WISHEN REAL ESTATE продает солнечную однокомнатную квартиру на первом этаже с OFIS STA…
€126,000
Квартира 1 спальня с террасой в Lozenec, Болгария
Квартира 1 спальня с террасой
Lozenec, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€119,900
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с двором в Lozenec, Болгария
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с двором
Lozenec, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Bestay Property предлагает изысканное свойство в крытом комплексе - Reina Sofia. Пентхаус ра…
€403,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Lozenec, Болгария
Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Lozenec, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Bestay Property представляет уникальную усадьбу на продажу в затейливом комплексе - Reina So…
€73,600
Квартира в Lozenec, Болгария
Квартира
Lozenec, Болгария
Площадь 146 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с Spalni в Lozenec, Болгария
Квартира 2 спальни с Spalni
Lozenec, Болгария
Комнаты 3
Площадь 166 м²
Панорамная трехкомнатная квартира в комплексе AMAYA RESIDENCE рядом с Молл Парадайз. Кварт…
€187,000
Квартира в Lozenec, Болгария
Квартира
Lozenec, Болгария
Мы рады сообщить вам о запуске нового и самого впечатляющего жилого комплекса в Софии - «Ж…
Цена по запросу
Дом 10 комнат в Lozenec, Болгария
Дом 10 комнат
Lozenec, Болгария
Комнаты 10
Площадь 500 м²
€660,000

Параметры недвижимости в Lozenec, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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