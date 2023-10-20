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Lozenec
Продажа недвижимости в Лозенец
квартиры
18
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19 объектов найдено
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Квартира
Lozenec, Болгария
155 м²
4/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается двухкомнатная квартира Лозенец. Квартира расположена в н…
€431,708
Рекомендовать
Квартира
Lozenec, Болгария
208 м²
4/6
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается четырехкомнатная квартира Лозенец. Квартира расположена …
€582,472
Рекомендовать
Квартира
Lozenec, Болгария
77 м²
3/6
€135,000
Рекомендовать
Квартира
Lozenec, Болгария
112 м²
4/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
€211,500
Рекомендовать
Квартира
Lozenec, Болгария
82 м²
7/11
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
€150,000
Рекомендовать
Квартира
Lozenec, Болгария
114 м²
2/6
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!!МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в…
€207,500
Рекомендовать
Квартира
Lozenec, Болгария
258 м²
6/12
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается четырехкомнатная квартира …
€690,000
Рекомендовать
Квартира
Lozenec, Болгария
65 м²
2/12
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в …
€139,000
Рекомендовать
Квартира
Lozenec, Болгария
128 м²
3/12
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается двухкомнатная квартира в Хладилнике. Квартира расположен…
€276,500
Рекомендовать
Квартира
Lozenec, Болгария
130 м²
4/12
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛАЕТ РЕАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА Двухкомнатная квартира в Хладил…
€286,500
Рекомендовать
Квартира
Lozenec, Болгария
156 м²
3/12
БЕЗ КОМИССИИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ!!! МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается четырехкомнатная квартира …
€352,500
Рекомендовать
Квартира с двором, с баней
Lozenec, Болгария
74 м²
8
DREAM WISHEN REAL ESTATE продает солнечную однокомнатную квартиру на первом этаже с OFIS STA…
€126,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой
Lozenec, Болгария
1
1
83 м²
€119,900
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с двором
Lozenec, Болгария
3
2
190 м²
Bestay Property предлагает изысканное свойство в крытом комплексе - Reina Sofia. Пентхаус ра…
€403,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Lozenec, Болгария
1
1
73 м²
Bestay Property представляет уникальную усадьбу на продажу в затейливом комплексе - Reina So…
€73,600
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Квартира
Lozenec, Болгария
146 м²
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с Spalni
Lozenec, Болгария
3
166 м²
Панорамная трехкомнатная квартира в комплексе AMAYA RESIDENCE рядом с Молл Парадайз. Кварт…
€187,000
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Квартира
Lozenec, Болгария
Мы рады сообщить вам о запуске нового и самого впечатляющего жилого комплекса в Софии - «Ж…
Цена по запросу
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Дом 10 комнат
Lozenec, Болгария
10
500 м²
€660,000
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Параметры недвижимости в Lozenec, Болгария
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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