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Дома в Lozenec, Болгария

2 объекта найдено
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с двором в Lozenec, Болгария
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с двором
Lozenec, Болгария
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 779 м²
Bestay Property presents a luxury residence in the city of Sofia in Vitosha district. The pr…
€3,00 млн
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Дом 10 комнат в Lozenec, Болгария
Дом 10 комнат
Lozenec, Болгария
Комнаты 10
Площадь 500 м²
€660,000
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Параметры недвижимости в Lozenec, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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