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Дома в Витебский район, Беларусь

Октябрьский сельский Совет
4
Бабиничский сельский Совет
3
Зароновский сельский Совет
1
Куринский сельский Совет
1
Суражский сельский Совет
1
Туловский сельский Совет
1
Шапечинский сельский Совет
1
12 объектов найдено
Коттедж в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
232 м²
€ 72,326
Продаётся коттедж под чистовую отделку 2020 года постройки в Шапурах. Электричество в доме. …
Коттедж в Ольгово, Беларусь
Коттедж
Ольгово, Беларусь
144 м²
€ 113,721
Продаётся коттедж в Ольгово со всеми удобствами. Два санузла. Подвальное помещение. Гараж + …
Дом в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Дом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 23,654
Продаётся дача в Лятохах с хорошим круглогодичным подъездом, со всеми удобствами. Остается в…
Дом в Куринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Куринский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 68,232
Продаётся новый дом под чистовую отделку 2022 года постройки. Расположенный в лесном массиве…
Коттедж в Ольгово, Беларусь
Коттедж
Ольгово, Беларусь
205 м²
€ 125,547
Продается двухэтажный коттедж 2016 года постройки в Ольгово. Меблированный. С хорошей отделк…
Дом в Бабиничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бабиничский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 12,282
Продаётся новый современный дом в 16км от Витебска в садоводческом товариществе Железняки -1…
Дом в Зароново, Беларусь
Дом
Зароново, Беларусь
109 м²
€ 52,766
Продаётся недострой в Зароново с выходом к озеру (100м.) с хорошим песчаным заходом в воду. …
Дом в Сураж, Беларусь
Дом
Сураж, Беларусь
144 м²
€ 60,954
Продается жилой дом  в двух уровнях в г.п.Сураж на первой береговой линии реки Западная…
Дом в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Дом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 14,556
Продается капитальная дача в Лятохах на первой береговой линии. Дом бревенчатый. 3 комнаты. …
Коттедж в Тулово, Беларусь
Коттедж
Тулово, Беларусь
164 м²
€ 77,330
Продается капитальный, кирпичный жилой дом для большой семьи в Тулово. В 2-х уровнях. Все эт…
Дом в Шапечинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шапечинский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 18,650
В экологически чистом, живописном месте, в 20 км. от Витебска, на участке 15 соток продается…
Дом в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Дом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
308 м²
€ 117,360
Продается новый жилой дом для большой семьи, частично под чистовую отделку. И еще один жилой…

Параметры недвижимости в Витебский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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