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Коттеджи в Витебский район, Беларусь

Бабиничский сельский Совет
2
Октябрьский сельский Совет
1
Туловский сельский Совет
1
Коттедж В архив
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4 объекта найдено
Коттедж в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
232 м²
€ 72,326
Продаётся коттедж под чистовую отделку 2020 года постройки в Шапурах. Электричество в доме. …
Коттедж в Ольгово, Беларусь
Коттедж
Ольгово, Беларусь
144 м²
€ 113,721
Продаётся коттедж в Ольгово со всеми удобствами. Два санузла. Подвальное помещение. Гараж + …
Коттедж в Ольгово, Беларусь
Коттедж
Ольгово, Беларусь
205 м²
€ 125,547
Продается двухэтажный коттедж 2016 года постройки в Ольгово. Меблированный. С хорошей отделк…
Коттедж в Тулово, Беларусь
Коттедж
Тулово, Беларусь
164 м²
€ 77,330
Продается капитальный, кирпичный жилой дом для большой семьи в Тулово. В 2-х уровнях. Все эт…

Параметры недвижимости в Витебский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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