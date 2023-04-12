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Купить дом с видом на горы в Беларуси

виллы
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698
таунхаусы
41
1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Минск, Беларусь
Вилла 5 спален
Минск, Беларусь
6 Количество комнат 6 ванных комнат 287 м² Количество этажей 3
€ 538,460
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…

Регионы с недвижимостью на продажу

Колодищи
Барановичи
Слуцк
Папернянский сельский Совет
Лида
Озерицко-Слободской сельский Совет
Петришковский сельский Совет
Фанипольский сельский Совет
Острошицко-Городокский сельский Совет
Раковский сельский Совет
Боровляны
Заболотский сельский Совет
Мотыкальский сельский Совет
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