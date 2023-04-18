Купить дом в Валевачский сельский Совет, Беларусь

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Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 22,792
Продается ухоженный участок с домом для круглогодичного проживания. Дом жилой с мебелью…
Дом
Гребёнка, Беларусь
25 м²
€ 12,815
Продается отличный участок с новым домом в деревне Гребенка Червенского р-на Минской области…
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 14,371
Продается шикарный дом в деревне Нежевка, 50 км от МКАД. Общая площадь 38,6 м2, жилая площад…
Дом
Гребёнка, Беларусь
70 м²
€ 6,408
Продается дом в стадии реконструкции в живописном месте, д. Гребёнка. Минская обл., Чер…
Дом
Валевачи, Беларусь
250 м²
€ 82,291
Продаётся отличный, современный дом для жизни в агрогородке Валевачи в 35 км от Минска(маршр…
Дом
Черноградь, Беларусь
162 м²
€ 81,467
Продается двухэтажный блочный облицован красным кирпичом одноквартирный жилой дом, с мансард…
Параметры недвижимости в Валевачский сельский Совет, Беларусь
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