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Купить недвижимость в Валевачский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Домв Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 22,792
Продается ухоженный участок с домом для круглогодичного проживания. Дом жилой с мебелью…
Домв Гребёнка, Беларусь
Дом
Гребёнка, Беларусь
25 м²
€ 12,815
Продается отличный участок с новым домом в деревне Гребенка Червенского р-на Минской области…
Домв Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 14,371
Продается шикарный дом в деревне Нежевка, 50 км от МКАД. Общая площадь 38,6 м2, жилая площад…
Домв Гребёнка, Беларусь
Дом
Гребёнка, Беларусь
70 м²
€ 6,408
Продается дом в стадии реконструкции в живописном месте, д. Гребёнка. Минская обл., Чер…
Домв Валевачи, Беларусь
Дом
Валевачи, Беларусь
250 м²
€ 82,291
Продаётся отличный, современный дом для жизни в агрогородке Валевачи в 35 км от Минска(маршр…
Домв Черноградь, Беларусь
Дом
Черноградь, Беларусь
162 м²
€ 81,467
Продается двухэтажный блочный облицован красным кирпичом одноквартирный жилой дом, с мансард…

Параметры недвижимости в Валевачский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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