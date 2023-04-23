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Квартиры в Усяжский сельский Совет, Беларусь

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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Усяжский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 49 м² 1/1 Этаж
€ 18,925
Продается 3-комнатная квартира в тихом, спокойном и красивом месте в д. Каменка, ул. Св…
Квартира 1 комната в Усяж, Беларусь
Квартира 1 комната
Усяж, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 3/4 Этаж
€ 20,727
Продается 1-комнатная квартира в тихом, спокойном и красивом поселке Усяж! Общая площадь - 3…
Квартира 3 комнаты в Кривая Берёза, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кривая Берёза, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 1/2 Этаж
€ 28,838
     Продается 3-комнатная квартира на первом этаже в 2-этажном кирпичном дом…
Квартира 3 комнаты в Кривая Берёза, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кривая Берёза, Беларусь
3 Количество комнат 74 м² 1/2 Этаж
€ 36,047
Адрес квартиры:  Минская область, Смолевический р-н.  д Кривая Береза. Улица Центр…
Квартира 2 комнаты в Кривая Берёза, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кривая Берёза, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 2/2 Этаж
€ 23,972
Продается 2 комнатная квартира в д. Кривая Береза Смолевичского района в 2-ух этажном кирпич…
Квартира 3 комнаты в Усяж, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Усяж, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 2/3 Этаж
€ 41,455
             В п. .Усяж Смолевичского района ( Московское…
Квартира 2 комнаты в Усяж, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Усяж, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 1/2 Этаж
€ 16,212
Продается аккуратная жилая квартира недалеко от Смолевичей В поселке развитая инфраструктура…
Квартира 3 комнаты в Усяж, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Усяж, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 2/2 Этаж
€ 22,530
Квартира в близком пригороде (п.Усяж), хорошее траспортное сообщение, зеленая зона, школа, а…
Квартира 3 комнаты в Усяж, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Усяж, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 2/2 Этаж
€ 22,530
Квартира в близком пригороде. Хорошее транспортное сообщение. Зеленая зона, школа, амбулатор…

Параметры недвижимости в Усяжский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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