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Беларусь
Минская область
Смолевичский район
Усяжский сельский Совет
Жильё в Усяжский сельский Совет, Беларусь
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33 объекта найдено
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Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 5,407
Кирпичный домик в СТ "Лесной уголок"
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 14,329
Продается дача с ухоженным участком в 45-ти км от Минска! Адрес: СТ "Сутоки". ❤️Ко…
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 14,419
Продается участок с домиком в деревне Тадулино! 35 км. от МКАД по Московскому или Логойскому…
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 7,930
Продается дом в д. Мгле Смолевичского района, Московское направление. Координаты для навигат…
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 15,320
Продается дача 48 км от МКАД; в СТ « Энергостроитель» с 2 участками S= 12.84 (6+…
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 13,428
Дачный дом на большом участке возле леса в д. Шпаковщина! Адрес: д. Шпаковщина, ул. Централь…
Квартира 3 комнаты
Усяжский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
49 м²
1/1 Этаж
€ 18,925
Продается 3-комнатная квартира в тихом, спокойном и красивом месте в д. Каменка, ул. Св…
Квартира 1 комната
Усяж, Беларусь
1 Количество комнат
38 м²
3/4 Этаж
€ 20,727
Продается 1-комнатная квартира в тихом, спокойном и красивом поселке Усяж! Общая площадь - 3…
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
83 м²
€ 25,233
Продаётся дом в д. Антополье Смолевичского р-на. Московское направление, 40 км от МКАД. …
Квартира 3 комнаты
Кривая Берёза, Беларусь
3 Количество комнат
64 м²
1/2 Этаж
€ 28,838
Продается 3-комнатная квартира на первом этаже в 2-этажном кирпичном дом…
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
131 м²
€ 81,017
Продается отличный дом в шикарном месте возле леса! Дом расположен в 25 минутах пути …
Коттедж
Усяжский сельский Совет, Беларусь
258 м²
€ 221,692
Продается коттедж д.Высокое (Московское напр., 24 км от МКАД). Площадь 260 кв.м. на участке …
Коттедж
Усяжский сельский Совет, Беларусь
347 м²
€ 333,438
В окружении леса на берегу озер, вдали от шума и суеты расположен Дом. Продажа дома в …
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 27,035
Продается жилой дом в д. Кальники Смолевичского р-на в 48 км от МКАД . Стены-отличный брус (…
Дом
Кривая Берёза, Беларусь
220 м²
€ 73,897
Продается дом в д. Кривая Береза Смолевичский район, 30 км от МКАД Московское направле…
Квартира 3 комнаты
Кривая Берёза, Беларусь
3 Количество комнат
74 м²
1/2 Этаж
€ 36,047
Адрес квартиры: Минская область, Смолевический р-н. д Кривая Береза. Улица Центр…
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 13,338
Продается дом (35.2кв.м) в д. Антополье, в 37 км от МКАД в Московском направлении. Кре…
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 20,727
Продается добротный теплый дом в д. Юзефово. Минская обл., Смолевичский р-н, 39 км от М…
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 7,209
Продается отличный дачный домик с участком 6,11 соток, расположенный в с/т «Сутоки&raq…
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 9,192
Продается участок рядом с лесом с дачей из сруба. Начало строительства 2015-2016 год. Зимняя…
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
88 м²
€ 35,957
Продается добротный дом в шикарном месте. Две большие комнаты на первом этаже 33м2 и 25.7м2…
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
24 м²
€ 8,922
Минская обл., Смолевичский р-н, с/т "Лесной уголок" Фактически 7 соток земли. Учас…
Квартира 2 комнаты
Кривая Берёза, Беларусь
2 Количество комнат
42 м²
2/2 Этаж
€ 23,972
Продается 2 комнатная квартира в д. Кривая Береза Смолевичского района в 2-ух этажном кирпич…
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
220 м²
Цена по запросу
Продается необычный дом, построенный по технологии купольного домостроения - в виде полусфер…
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
111 м²
€ 49,565
Продается благоустроенный коттедж (дача) в СТ Лесн…
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
29 м²
€ 6,218
Продается дачный дом в СТ " Кальники " ! Минская обл., Смолевичский р-он, СТ …
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
231 м²
€ 42,356
Продается кирпично-блочный жилой дом по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, Усяжский с/с…
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 18,024
Продается земельный участок 13 соток с законсервированным строением. Участок находится в дер…
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 21,899
Продается уютная дача с участком в частной собственности Дом из сруба. Веранда внешне обшита…
Квартира 3 комнаты
Усяж, Беларусь
3 Количество комнат
66 м²
2/3 Этаж
€ 41,455
В п. .Усяж Смолевичского района ( Московское…
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Параметры недвижимости в Усяжский сельский Совет, Беларусь
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