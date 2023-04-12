Купить квартиру с видом на море в Беларуси

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Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
1 ванных комнат
50 м²
€ 160,000
Эта прекрасная 1-комнатная квартира расположена на верхнем этаже меньшего дома в Опатово, Ти…
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
2/3 Этаж
€ 145,000
Продаётся дуплекс в п. Бечичи с видом на море. Квартира расположена на двух этажах, 1-…
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
16/18 Этаж
€ 66,622
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
8/18 Этаж
€ 126,030
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
1/5 Этаж
€ 129,000
Именно как Вы мечтали, мы движемся к новому порядку в меняющемся и развивающемся мире. На…
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
11/40 Этаж
€ 52,120
Современный жилой дом в Батуми, с видом на море и горы в одной минуте от пляжа. Отличное кач…
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 61,000
‼️ПРОДАЖА ЭТАП КОТЛОВАН‼️ ❌ЕСТЬ РАССРОЧКА❌ ❌ЭРЕДЕМЛИ/ АРПАЧБАХШИШ ✅ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ…
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 445,172
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом…
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