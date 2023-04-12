Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Квартиры

Купить квартиру с видом на море в Беларуси

пентхаусы
11
квартиры-студии
3
однокомнатные
45
двухкомнатные
48
трехкомнатные
23
четырехкомнатные
9
Квартира В архив
Очистить
8 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
1 ванных комнат 50 м²
€ 160,000
Эта прекрасная 1-комнатная квартира расположена на верхнем этаже меньшего дома в Опатово, Ти…
Квартира 2 спальнив Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/3 Этаж
€ 145,000
Продаётся дуплекс в п. Бечичи  с видом на море. Квартира расположена на двух этажах, 1-…
Квартира 1 спальняв Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 16/18 Этаж
€ 66,622
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
Квартира 2 спальнив Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 8/18 Этаж
€ 126,030
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
Квартира 1 спальняв Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 1/5 Этаж
€ 129,000
Именно как Вы мечтали, мы движемся к новому порядку в меняющемся и развивающемся мире. На…
Квартира 1 спальняв Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 11/40 Этаж
€ 52,120
Современный жилой дом в Батуми, с видом на море и горы в одной минуте от пляжа. Отличное кач…
Квартира 1 спальняв Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 61,000
‼️ПРОДАЖА ЭТАП КОТЛОВАН‼️ ❌ЕСТЬ РАССРОЧКА❌ ❌ЭРЕДЕМЛИ/ АРПАЧБАХШИШ ✅ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ…
Квартира 2 спальнив Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 445,172
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом…

Регионы с недвижимостью на продажу

Могилёв
Мухавецкий сельский Совет
Ждановичский сельский Совет
Колодищи
Барановичи
Слуцк
Папернянский сельский Совет
Лида
Озерицко-Слободской сельский Совет
Петришковский сельский Совет
Фанипольский сельский Совет
Острошицко-Городокский сельский Совет
Раковский сельский Совет
Боровляны
Заболотский сельский Совет
Мотыкальский сельский Совет
Кобрин
Молодечно
Слоним
Жодино

Параметры недвижимости в Беларуси

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти