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Коттеджи в Сеницкий сельский Совет, Беларусь

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11 объектов найдено
Коттедж в Атолино, Беларусь
Коттедж
Атолино, Беларусь
265 м²
€ 136,545
Продажа элитного коттеджа в пригороде Минска. Адрес: аг. Атолино, ул. Спортивная. ❤️ Невероя…
Коттедж в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
152 м²
€ 143,924
Продажа коттеджа в пригороде Минска, п. Скориничи. Коттедж находится в 5 километрах от Минск…
Коттедж в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
180 м²
€ 79,249
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Коттедж в Атолино, Беларусь
Коттедж
Атолино, Беларусь
230 м²
€ 117,507
Продаётся коттедж  д.Атолино, ул.Садовая. Брестское направление, 10 км. от МКАД. Общая …
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Параметры недвижимости в Сеницкий сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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