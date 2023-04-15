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Купить коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь

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8 объектов найдено
Коттеджв Раков, Беларусь
Коттедж
Раков, Беларусь
123 м²
€ 256,676
 В 25 км от Минска по Гродненскому шоссе, в санаторно-курортной зоне реки Ислочь (ориен…
Коттеджв Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
170 м²
€ 62,143
Отличный дом для постоянного проживания в д.Бузуны, современный проект, живописное место в о…
Коттеджв Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 99,068
Продается дом Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Михалово, 35 км от МКАД. Дом …
Коттеджв Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
93 м²
€ 52,236
Продается жилой дом (незавершенное строительство) в д. Бузуны, Раковский с/с, 25 км от МКАД.…
Коттеджв Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
176 м²
Цена по запросу
Если Вы цените качество жизни в загородном доме- это Ваш вариант! Отличный 2-х этажный дом с…
Коттеджв Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
215 м²
€ 211,645
Большой, просторный дом (площадь по СНБ 251.3 кв.м, площадь застройки 208 кв.м) выполнен в 2…
Коттеджв Раков, Беларусь
Коттедж
Раков, Беларусь
608 м²
€ 117,080
Продаётся незавершённое законсервированное капитальное строение, аг. Раков, ул. Южная, Волож…
Коттеджв Раков, Беларусь
Коттедж
Раков, Беларусь
300 м²
€ 450,309
Продается современный загородный комплекс «Кони-пони», 30 км от МКАД по Раковско…

Параметры недвижимости в Раковский сельский Совет, Беларусь

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