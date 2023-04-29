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Коттеджи в Папернянский сельский Совет, Беларусь

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28 объектов найдено
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
184 м²
€ 251,636
Современный благоустроенный коттедж со стильным функциональным ремонтом, полностью укомплект…
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
418 м²
€ 943,635
Продается коттедж, расположенный на первой береговой линии в д. Селюты ул. Озерная Общая пло…
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
295 м²
€ 85,377
Двухуровневый коттедж в 8 км от Минска в д.Сёмков Городок Адрес: Сёмков Городок, ул. Солнечн…
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
182 м²
€ 116,831
Продается шикарный двухэтажный дом, с террасой, пристройкой, навесом и двумя сараями, общей …
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
275 м²
€ 143,792
Продаётся современный дом в живописном месте с удобными подъездными путями. - участок 10 сот…
Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
265 м²
€ 157,273
Продается дом (незавершенное законсервированное капитальное строение) в скандинавском стиле …
Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
€ 1,213,245
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
196 м²
€ 115,932
Коттедж в ближайшем пригороде Минска. 4 км от МКАД в Мядельском направлении. Адрес: Минская…
Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
193 м²
€ 305,558
Продается просторный коттедж с террасой в аг. Семково 5.8 км. от МКАД! Молодечненс…
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
492 м²
€ 278,597
Продажа коттеджа, расположенного по адресу д. Лапоровичи ул. Центральная д. 97 В. Общая площ…
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
204 м²
€ 287,584
Продаётся новый прекрасный современный энергоэффективный "Коттедж-Шале" на берегу …
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
136 м²
€ 58,865
Продаётся дом (законсервированное строение 66% готовности) в деревне Рахманьки. Мядельское н…
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
199 м²
€ 152,779
Продается двухуровневый коттедж в современном стиле в шаговой доступности от Минского моря. …
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
142 м²
€ 49,339
Продается участок 0,1518 га с незавершенным капитальным законсервированным строением. Участо…
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
142 м²
€ 444,857
Новый, современный коттедж (4км от МКАД). 194м2 по снб. + Три терассы + отдельно стоящая бан…
Коттедж в Цнянка, Беларусь
Коттедж
Цнянка, Беларусь
570 м²
€ 256,130
В живописном месте д. Цнянка продается жилой комплекс, состоящий из основного дома (420…
Коттедж в Цнянка, Беларусь
Коттедж
Цнянка, Беларусь
193 м²
€ 205,694
Продаётся  коттедж в живописном месте д. Цнянка, Минский р-н, Минская обл, Мядельское н…
Коттедж в Вишнёвка, Беларусь
Коттедж
Вишнёвка, Беларусь
387 м²
€ 197,714
Коттедж 2015 года постройки. Общая площадь- 387.2 м2, с 5-ю жилыми комнатами. Материал стен …
Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
492 м²
€ 853,765
Продаётся современный дом в Семково. Архитектурное решение и планировка продуманы до мелочей…
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
260 м²
€ 206,701
Продаётся комфортабельный коттедж в СТ Учёный (12 км от МКАД)! Дом расположен в живописном м…
Коттедж в Вишнёвка, Беларусь
Коттедж
Вишнёвка, Беларусь
432 м²
€ 287,584
Продается коттедж д. Вишневка  (11 км от МКАД).  Ремонт, мебель, техника. Удобный …
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
121 м²
€ 69,155
Продается 2 этажный коттедж в минском районе д.Семков Городок, ул.Садовая. Год постройки дом…
Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
283 м²
€ 178,841
Продам шикарный участок с домом в коттеджной застройке в 10 км от МКАД в 1 км до Минского мо…
Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
294 м²
€ 260,623
СРОЧНО! 10 минут езды до пр. Победителей. Одно из лучших мест в Семково с красивым видом на …
Коттедж в Большевик, Беларусь
Коттедж
Большевик, Беларусь
173 м²
€ 160,867
Отличный коттедж в агрогородке Большевик - ближайший пригород Минска, всего 4,6 км. от …
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
350 м²
€ 206,701
Продаётся отличный коттедж 2013 г.п. в Зацени. В пределах 1 км от МКАД. Участок и коттедж в …
Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
316 м²
€ 115,932
Продается коттедж в 10 км от МКАД, аг. Семково. Коттедж 2009 года постройки, под чистовую от…
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
380 м²
€ 426,883
Продается дом в живописном месте (рядом с Заславским водохранилищем) Отличное месторасположе…

Параметры недвижимости в Папернянский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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