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Продажа квартир-студий в Беларуси

Боровлянский сельский Совет
3
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4 объекта найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом в Копище, Беларусь
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость бизнес - апартаментов по сниженной цене + маши…
€34,912
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом в Копище, Беларусь
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом
Копище, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость бизнес - апартаментов по сниженной цене + маши…
€34,486
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Копище, Беларусь
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Копище, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 7/9
Предлагаем Вашему вниманию 1-комнатную квартиру-студию в ЖК «Новая Боровая». Квартира с новы…
€55,848
Студия 1 комната со стеклопакетами, с парковка, возможен торг в Мачулищи, Беларусь
Студия 1 комната со стеклопакетами, с парковка, возможен торг
Мачулищи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/5
€31,004

Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

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