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Дома в Михановичский сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Дом в Михановичи, Беларусь
Дом
Михановичи, Беларусь
66 м²
€ 32,729
Продается Дом в аг. Михановичи 20 соток в 17 км от МКАД, Минский р-н, Минская обл, Слуцкое н…
Дом в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Михановичский сельский Совет, Беларусь
183 м²
€ 61,082
✅Отличный 2-этажный дом в 18 км. от МКАД  Дом находится в СТ Узгорье в 2 км. от Миханов…
Дом в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Михановичский сельский Совет, Беларусь
66 м²
€ 145,868
Продается экологичный теплый дом 2017 года постройки, в д. «Дубовый Лес», Мински…
Дом в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Михановичский сельский Совет, Беларусь
128 м²
€ 68,376
Прекрасное сочетание участка и дома! Экологически чистая зона для жизни и отдыха. …
Дом в Серафимово, Беларусь
Дом
Серафимово, Беларусь
231 м²
€ 35,100
Продается участок с незавершенным капитальным строением в д.Серафимово,10 км от МКАД. Участо…
Дом в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Михановичский сельский Совет, Беларусь
254 м²
€ 141,310
Спешите купить очень уютный со светлой аурой жилой дом недалеко от Минска  (  12,8…
Дом в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Михановичский сельский Совет, Беларусь
250 м²
€ 159,544
Продаётся 2-уровневый дом (незавершённое строение)в д. Плебанцы, в 15 мин. езды на автомобил…

Параметры недвижимости в Михановичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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