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Михановичский сельский Совет
Жильё в Михановичский сельский Совет, Беларусь
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17 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Михановичи, Беларусь
2 Количество комнат
64 м²
3/4 Этаж
€ 47,407
Продается 2-комн. квартира аг. Михановичи, ул. Советская, 6/2. Параметры квартиры: обща…
Квартира 2 комнаты
Михановичский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
40 м²
1/1 Этаж
€ 24,524
Продается аккуратная двухкомнатная квартира в кирпичном блокированном жилом доме (площадь ук…
Квартира 1 комната
Михановичи, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
4/5 Этаж
€ 28,900
Уютная однокомнатная квартира в а.г. Михановичи с очень хорошей планировкой. Площадь 36.1 кв…
Дом
Михановичи, Беларусь
66 м²
€ 32,729
Продается Дом в аг. Михановичи 20 соток в 17 км от МКАД, Минский р-н, Минская обл, Слуцкое н…
Квартира 3 комнаты
Михановичи, Беларусь
3 Количество комнат
67 м²
1/5 Этаж
€ 48,228
Продам 3 комнатную квартиру недалеко от Минска, просторная, светлая площадь по СНБ 70.1, кух…
Дом
Михановичский сельский Совет, Беларусь
183 м²
€ 61,082
✅Отличный 2-этажный дом в 18 км. от МКАД Дом находится в СТ Узгорье в 2 км. от Миханов…
Квартира 3 комнаты
Михановичи, Беларусь
3 Количество комнат
67 м²
2/3 Этаж
€ 43,305
Продается 3-комнатная квартира в аг. Михановичи! О Вашей будущей квартире: 3 жилых ком…
Квартира 3 комнаты
Михановичи, Беларусь
3 Количество комнат
72 м²
1/5 Этаж
€ 41,026
Продается светлая, уютная трехкомнатная квартира! Современная, улучшенная планир…
Дом
Михановичский сельский Совет, Беларусь
66 м²
€ 145,868
Продается экологичный теплый дом 2017 года постройки, в д. «Дубовый Лес», Мински…
Дом
Михановичский сельский Совет, Беларусь
128 м²
€ 68,376
Прекрасное сочетание участка и дома! Экологически чистая зона для жизни и отдыха. …
Квартира 2 комнаты
Михановичи, Беларусь
2 Количество комнат
31 м²
1/1 Этаж
€ 15,407
Продаётся 2 комнатная квартира в блокированном жилом доме с отдельным входом! До МКАДА …
Квартира 3 комнаты
Михановичи, Беларусь
3 Количество комнат
89 м²
3/5 Этаж
€ 68,376
Просторная трехкомнатная квартира в агрогородке Михановичи! Квартира состоит из трех изолиро…
Квартира 2 комнаты
Михановичи, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
1/3 Этаж
€ 32,820
Продается 2-ух комн. квартира в аг. Михановичи, ул. Привокзальная,17 Квартира све…
Квартира 4 комнаты
Михановичи, Беларусь
4 Количество комнат
71 м²
2/5 Этаж
€ 43,751
Продается теплая и уютная 4-комнатная квартира в г.п. Михановичи, в 13 км от Минской ко…
Дом
Серафимово, Беларусь
231 м²
€ 35,100
Продается участок с незавершенным капитальным строением в д.Серафимово,10 км от МКАД. Участо…
Дом
Михановичский сельский Совет, Беларусь
254 м²
€ 141,310
Спешите купить очень уютный со светлой аурой жилой дом недалеко от Минска ( 12,8…
Дом
Михановичский сельский Совет, Беларусь
250 м²
€ 159,544
Продаётся 2-уровневый дом (незавершённое строение)в д. Плебанцы, в 15 мин. езды на автомобил…
Параметры недвижимости в Михановичский сельский Совет, Беларусь
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