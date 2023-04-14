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Купить коттедж в Молодечненский район, Беларусь

Радошковичский сельский Совет
3
Молодечно
2
Мясотский сельский Совет
2
Чистинский сельский Совет
2
Олехновичский сельский Совет
1
Радошковичи
1
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11 объектов найдено
Коттеджв Чисть, Беларусь
Коттедж
Чисть, Беларусь
220 м²
€ 190,012
Уникальный добротный просторный коттедж, два полноценных жилых этажа. 2017года постройки&nbs…
Коттеджв Чисть, Беларусь
Коттедж
Чисть, Беларусь
144 м²
€ 81,434
Современный, одноуровневый, эргономичный коттедж  2022 года постройки, в д. Осовец ( в …
Коттеджв Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
86 м²
€ 15,834
Продаётся участок в городе Молодечно. Адрес: г. Молодечно, 1-й Рабочий пер. ❤️ Продажа участ…
Коттеджв Вязынка, Беларусь
Коттедж
Вязынка, Беларусь
227 м²
€ 158,343
Продается коттедж в д. Вязынка на улице Селедчики, это удивительно живописное и спокойное ме…
Коттеджв Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
84 м²
€ 104,054
Шикарный коттедж в уединенном месте! Одно из лучших месте в Минской районе. Коттедж располож…
Коттеджв Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
314 м²
€ 93,196
Хорошее предложение на рынке недвижимости, продается агроусадьба в 25 км. от Минска. Уникаль…
Коттеджв Мясотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мясотский сельский Совет, Беларусь
152 м²
€ 117,626
      Продаётся агроусадьба Загорское в 47 км. от МКАД.  ✔️ Отличные под…
Коттеджв Радошковичи, Беларусь
Коттедж
Радошковичи, Беларусь
160 м²
€ 117,626
Коттеджв Выверы, Беларусь
Коттедж
Выверы, Беларусь
304 м²
€ 122,150
Продаётся шикарный дом 300 кв.м., в Молодечненском районе, готовый полностью для проживания …
Коттеджв Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
264 м²
€ 217,156
 Продается уютный, большой коттедж в лучшем месте г. Молодечно!  Молодечно –…
Коттеджв Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 135,723
Продаётся стильный коттедж из бруса профилированного 18х18 с жилой мансардой, расположенный …

Параметры недвижимости в Молодечненский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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